ABD'de bir alışveriş merkezine düzenlediği saldırıda 5 kişiyi öldüren Arcan Çetin yargılanmaya başlandı. Adana doğumlu 20 yaşındaki zanlı suçlamaları kabul etti.



Amerika Birleşik Devletleri'nde 5 kişiyi öldüren zanlı suçunu itiraf etti.



20 yaşındaki Adana doğumlu Arcan Çetin, Washington'da Bölge Mahkemesi'ndeki kısa duruşmada, 5 ayrı birinci dereceden cinayetle suçlandı.



Mahkeme belgelerinde savcıların ifadesine göre, Çetin sorgulama sırasında mağazaya silah getirdiğini ve 5 kişiyi vurduğunu kabul etti.



Çetin'in suçlamaları kabul ettiği görüntüler basınla da paylaşıldı.



Saldırının nedeni ise hala netleşmiş değil.