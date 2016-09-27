ABD'DE 5 KİŞİNİN KATİL ZANLISI TÜRK SUÇUNU İTİRAF ETTİ
ABD'de bir alışveriş merkezine düzenlediği saldırıda 5 kişiyi öldüren Arcan Çetin yargılanmaya başlandı. Adana doğumlu 20 yaşındaki zanlı suçlamaları kabul etti.
Amerika Birleşik Devletleri'nde 5 kişiyi öldüren zanlı suçunu itiraf etti.
20 yaşındaki Adana doğumlu Arcan Çetin, Washington'da Bölge Mahkemesi'ndeki kısa duruşmada, 5 ayrı birinci dereceden cinayetle suçlandı.
Mahkeme belgelerinde savcıların ifadesine göre, Çetin sorgulama sırasında mağazaya silah getirdiğini ve 5 kişiyi vurduğunu kabul etti.
Çetin'in suçlamaları kabul ettiği görüntüler basınla da paylaşıldı.
Saldırının nedeni ise hala netleşmiş değil.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar