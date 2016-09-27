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abd'de 5 kişinin katil zanlısı türk suçunu itiraf etti

ABD'DE 5 KİŞİNİN KATİL ZANLISI TÜRK SUÇUNU İTİRAF ETTİ

ABD'de bir alışveriş merkezine düzenlediği saldırıda 5 kişiyi öldüren Arcan Çetin yargılanmaya başlandı. Adana doğumlu 20 yaşındaki zanlı suçlamaları kabul etti.

Tarih : 27 Eylül 2016, 13:13
Puan Ver : Abd'de 5 Kişinin Katil Zanlısı Türk Suçunu İtiraf Etti(0/10)


Amerika Birleşik Devletleri'nde 5 kişiyi öldüren zanlı suçunu itiraf etti.



20 yaşındaki Adana doğumlu Arcan Çetin, Washington'da Bölge Mahkemesi'ndeki kısa duruşmada, 5 ayrı birinci dereceden cinayetle suçlandı.



Mahkeme belgelerinde savcıların ifadesine göre, Çetin sorgulama sırasında mağazaya silah getirdiğini ve 5 kişiyi vurduğunu kabul etti.



Çetin'in suçlamaları kabul ettiği görüntüler basınla da paylaşıldı.



Saldırının nedeni ise hala netleşmiş değil.








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