Küçükkaya'nın Haberi, Fox Tv'ye Pahalıya Patladı!
Motosikletle Acil Servise Girdi, Hatay Ve Adana Belediyeleri Sosyal Medyada Atıştı
Psg'nin Fransız Yıldızı Mbappe, Şampiyonlar Liginde En Golcü Genç Oyuncu Oldu
Ohal Resmen 5'inci Defa Uzatıldı! Yarından İtibaren 3 Ay Geçerli
Abd'de 3 Kişiyi Öldürüp Kaçan Silahlı Saldırganın Fotoğrafı Ortaya Çıktı
Abd Dışişleri Bakanı Tilerson: Arakan'daki Vahşete Dünya Kayıtsız Kalamaz
Son Dakika... Beştepe'de Sürpriz Görüşme! Erdoğan İle Yıldırım Bir Araya Geldi
Azerbaycan Temsilcisi Karabağ, 10 Kişi Kaldığı Maçta Atletico Madrid'le 0-0 Berabere Kaldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Şampiyonu Olan A Milli Ampute Futbol Takımını Kabul Etti
Arsenal'in Efsane Oyuncusu, Mesut'a Hak Verdi
Çocuk Gelinlerin Sayısı Dudak Uçuklattı! 10 Milyonun Üzerinde
Pizzacıda Cinsel İlişkiye Giren Çifte Mahkemeden Sokağa Çıkma Yasağı Geldi
Tayland Kralının Yakılacağı Saray Sadece 10 Ayda Tamamlandı
Bakan Soylu'dan İnce Mesaj: Yolsuzluk Yapan Belediye Başkanı'nın Gözünün Yaşına Bakmayız
İlber Ortaylı'dan Çok Konuşulacak Irak Çıkışı: Öyle Bir Memleket Yok
Avukatlık Görevini Kötüye Kullanmaktan Ceza Alan Ak Parti İlçe Başkanı İstifa Etti
Diyarbakır'da Üniversite Öğrencisi Kemal Kurkut'u Vuran Polis Hakkında Savcı Müebbet İstedi
A Milli Takım, Romanya Ve Arnavutluk İle Hazırlık Maçları Oynayacak
Eşcinsel Olduğunu Açıklayan İngiliz Aşırı Sağcı, Savunduğu Hareketi Bıraktı
Yan Komşusu Olan Iraklı Mültecinin Cinsel Organını Keserek Öldürdü

ABD'de 3 Kişiyi Öldürüp Kaçan Silahlı Saldırganın Fotoğrafı Ortaya Çıktı

ABD'DE 3 KİŞİYİ ÖLDÜRÜP KAÇAN SİLAHLI SALDIRGANIN FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

ABD polisi, Maryland eyaletinde 3 kişinin ölümüne neden olan silahlı saldırıya ilişkin aranan 37 yaşındaki şüphelinin fotoğrafını yayınladı.

Tarih : 18 Ekim 2017, 23:00
Puan Ver : Abd'de 3 Kişiyi Öldürüp Kaçan Silahlı Saldırganın Fotoğrafı Ortaya Çıktı(8/10)4

Sabah saatlerinde ABD'nin Maryland eyaletinde bir iş merkezine düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi ölmüş, 5 kişi yaralanmıştı.

ABD polisi saldırı sonrası olay yerinden kaçan 37 yaşındaki saldırganın fotoğrafını yayınladı.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

ABD'nin kuzeydoğusundaki Maryland eyaletinde bir iş merkezinde silahlı saldırı düzenlendi. Harford kenti şerifinin ofisinden saldırıyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, aynı işletmede çalışan 5 kişinin silahlı saldırıda vurulduğu, olayda 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişinin de yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

FOTOĞRAFI PAYLAŞILDI

Açıklamanın devamında saldırganın kaçtığı bilgisi verildi. Kısa süre sonra polis ofisinden 37 yaşındaki saldırganın fotoğrafı yayınlandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Abd  De  3  Kişiyi  Öldürüp  Kaçan  Silahlı  Saldırganın  Fotoğrafı  Ortaya  Çıktı  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER