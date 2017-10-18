ABD'DE 3 KİŞİYİ ÖLDÜRÜP KAÇAN SİLAHLI SALDIRGANIN FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI
ABD polisi, Maryland eyaletinde 3 kişinin ölümüne neden olan silahlı saldırıya ilişkin aranan 37 yaşındaki şüphelinin fotoğrafını yayınladı.
Sabah saatlerinde ABD'nin Maryland eyaletinde bir iş merkezine düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi ölmüş, 5 kişi yaralanmıştı.
ABD polisi saldırı sonrası olay yerinden kaçan 37 yaşındaki saldırganın fotoğrafını yayınladı.
3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
ABD'nin kuzeydoğusundaki Maryland eyaletinde bir iş merkezinde silahlı saldırı düzenlendi. Harford kenti şerifinin ofisinden saldırıyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, aynı işletmede çalışan 5 kişinin silahlı saldırıda vurulduğu, olayda 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişinin de yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.
FOTOĞRAFI PAYLAŞILDI
Açıklamanın devamında saldırganın kaçtığı bilgisi verildi. Kısa süre sonra polis ofisinden 37 yaşındaki saldırganın fotoğrafı yayınlandı.
Kaynak: haberinburada
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