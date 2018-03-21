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ABD'de 2 Kişinin Öldüğü Bombalamaların Şüphelisi Öldürüldü

ABD'DE 2 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ BOMBALAMALARIN ŞÜPHELİSİ ÖLDÜRÜLDÜ

ABD'nin Teksas eyaletinde son üç hafta içinde meydana gelen 5 ayrı bombalı saldırının şüphelisinin, büyük bir polis operasyonunda öldürüldüğü bildirildi.

Tarih : 21 Mart 2018, 14:30
Puan Ver : Abd'de 2 Kişinin Öldüğü Bombalamaların Şüphelisi Öldürüldü(6/10)2

Amerikan medyası, Teksas eyaletinde 5 farklı patlama yaşandıktan sonra çalışmalarını yoğunlaştıran polisin, bir şüpheliyi öldürdüğünü duyurdu. Şüphelinin Austin kentinin kuzeyindeki bir otoyolda son bombasını patlattıktan sonra öldürüldüğü bildirildi.

IRKÇI SALDIRI ÜZERİNDE DURULMUŞTU

Son üç haftada Austin şehrinde 4, San Antonio şehrinde de bir patlama yaşanmış, saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi yaralanmıştı. Austin'deki patlamaların, Afrika kökenli ABD vatandaşlarının hedef alınması nedeniyle ırkçı saldırılar olabileceği üzerinde durulduğu ifade edilmişti.

Yetkililer, Amerikan medyasında "seri bombacı" olarak nitelendirilen kişi veya kişileri ihbar edenlere 115 bin dolar para ödülü verileceğini duyurmuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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