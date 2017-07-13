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ABD'de 15 Temmuz Afişlerine Yasak

ABD'DE 15 TEMMUZ AFİŞLERİNE YASAK

ABD'nin başkenti Washinton'da tramvay ve metro duraklarına 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili bilgilendirme ilanlarının asılması yasaklandı.

Tarih : 13 Temmuz 2017, 09:00
Puan Ver : Abd'de 15 Temmuz Afişlerine Yasak(6/10)2

ABD'de başkent Washington Bölgesi Metro İşletmelerinin, tramvay ve metro duraklarındaki panolarda, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) ABD Şubesi tarafından hazırlanan 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili bilgilendirme ilanlarının asılmasına izin vermediği ortaya çıktı.

"İZNİMİZİ TEK TARAFLI İPTAL ETTİLER"

MÜSİAD ABD Şubesince, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimini konu alan ilanlar hakkında yazılı bir açıklama yapıldı. Şube Başkanı Mustafa Tuncer imzasıyla yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Amerika'da darbe girişimine ilk tepki veren kurumların başında olan ve darbe teşebbüsünün ilk saatlerinden itibaren milli iradenin yanında yer aldığını beyan eden MÜSİAD ABD, bilgilendirme ilanları yayınlama konusunda bazı aracı reklam kuruluşları ile anlaşma sağladı. MÜSİAD ABD, tüm panolar için hazırlamış olduğu içerikleri takdim ettiği sırada metro istasyonları işletmelerinden olumsuz yanıt aldık. Anlaşma olmasına rağmen kendilerince 'politik' olduğunu düşündükleri için iznimizi tek taraflı iptal ettiler."

"BU AMBARGO ASLA KABUL EDİLEMEZ"

Açıklamada, "demokrasi ve özgürlüğün beşiği ABD'de uygulanan bu ambargonun asla kabul edilemeyeceği" vurgulandı.

Afişlerde de belirtildiği gibi bunun bir iç politika meselesi değil, uluslararası büyük bir sorun olduğuna değinilen açıklamada, "Dayanışma ile üstesinden gelinecek meselelerin sebepsizce engellenmesi bizleri farklı yönlerde düşünmeye sevk etmiştir. Üzerinden bir yıl geçmesine rağmen makamların uyguladığı bu engellemeler bizleri demokrasi için verilen mücadeleyi anlatmaktan asla vazgeçirmeyecektir." değerlendirmesinde bulunuldu.

MÜSİAD tarafından geçen hafta yapılan yazılı açıklamada ise derneğin yurt dışında bulunan şubeleri ve temsilcilikleri tarafından FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin programlar gerçekleştirileceği duyurulmuştu.

Açıklamada, darbe girişimiyle ilgili konferanslar tertip edileceği ve camilerde şehitler için mevlit okutulacağı belirtilerek, yapılacak görüşmelerde darbe girişiminin anlatılacağı, gazete ve televizyonlarda bu olayları kınayan ilanlar verileceği kaydedilmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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