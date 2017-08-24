Amerika'nin Tennesse eyaletinde milli parkta kaybolan 18 yaşındaki genç, 11 gün sonra kurtarıldı. Yetkililer, gencin hiçbir şey yemediğini, sadece parktaki sudan içerek hayatta kaldığını söyledi.

Amerika'nin Tennesse eyaletinde milli parkta kaybolan 18 yaşındaki gence ulaşıldı. Yaklaşık 100 kişilik bir ekip tarafından 27 000 kilometre karelik bir alanda uzun süredir aranan 18 yasindaki Austin Bohanan, geçtiğimiz Salı günü bitkin bir halde bulundu.

YÜRÜYÜŞ YAPARKEN KAYBOLMUŞTU

Üvey babasıyla yürüyüşe çıkan Bohanan'ın bir süre sonra yolu ve babasını kaybettiği, cep telefonunu yanına almadığı için iletişim kuramadığı belirtildi.

11 GÜNDÜR BİR ŞEY YEMEDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Orman korucularının, Bohanan'ın otobana çıkması ihtimali için günlerce iki dereyi takip ettiğini arama çalışmaları nihayete erdi. Su ihtiyacını milli park içerisinde akan dereden karşılayan Bohanan'ın bir şey yemediği söylendi.

KURTARMA EKİBİ BAŞARILI BİR OPERASYON YAPTI

Kloster isimli bir yetkili yaptığı açıklamada, bölgede havanın en düşük sıfırın altında 10 derece olduğunu, 100 kişilik arama kurtarma ekibi, tekne ve köpeklerle geniş çaplı bir operasyon yapıldığını ve başarıya ulaştığını söyledi. 11 günlük uzun zamanın, hedefin hareketli olmasından kaynaklandığını da sözlerine ekledi.

13 AĞUSTOS'TA KAYIP İLANI VERİLMİŞTİ

Knoxville'in yaklaşık 40 mil güneyinde Blount County'de bulunan Bohanan, sürekli yürüdüğünü ve sadece helikopter sesleri duyduğunu söyledi. En son 11 Ağustos Cuma günü görülen Austin Bohanan için 13 Ağustos günü kayıp ilanı verilmişti.

Kaynak: haberinburada