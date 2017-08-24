Neymar Ve Mbappe'ye 400 Milyon Ödeyen Psg, Kante İçin 110 Milyon Euro Teklif Edecek
Gelinin Ehliyet Alacağını Duyan Damat, Düğünü Terk Etti!
Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
Erdoğan Sırbistan'da Konuşurken, Fetö Yuhalandı
Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
Google, Apple'ı Yanlışlıkla Satın Aldı
Deaş'ın Köle Yaptığı Kadın: Bize Garajda Günlerce Tecavüz Ettiler
Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
Erdoğan: Sırbistan'la 5 Bin Ton Et İthalatı İçin Anlaştık
İstanbul'daki Trafik Sıkışıklığının Yıllık Maliyeti 6 Milyar Lira
Yeni Gümrük Birliği Türkiye'ye 12,5 Milyar Euro Katkı Sağlayacak
Naim'in Son Durumu Belli Oldu
Trabzonsporlu 2 Futbolcu, Beşiktaşlı Talisca'nın Başını Döndürdü
Ev Hanımıydı, Şimdi Yurt Dışına Çikolata İhraç Eden Şirketin Patronu Oldu
Farklı Ülkelerden Vize Başvurusu Yaparak Abd Ambargosu Delinecek
Gaziantep'te Eve Baskına Giden Polislere Ateş Açıldı!
Başbakan Yıldırım, Valileri Karşısına Alıp Uyardı: Hata Yapın Ama Hainlik Yapmayın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sözcüsü Kalın, Belgrad'da Tuna Nehri Türküsünü Söyledi

ABD'de 11 Gündür Kayıp Olan Genç, Milli Parktaki Su Sayesinde Hayatta Kaldı

ABD'DE 11 GÜNDÜR KAYIP OLAN GENÇ, MİLLİ PARKTAKİ SU SAYESİNDE HAYATTA KALDI

Amerika'nin Tennesse eyaletinde milli parkta kaybolan 18 yaşındaki genç, 11 gün sonra kurtarıldı. Yetkililer, gencin hiçbir şey yemediğini, sadece parktaki sudan içerek hayatta kaldığını söyledi.

Tarih : 24 Ağustos 2017, 22:20
Puan Ver : Abd'de 11 Gündür Kayıp Olan Genç, Milli Parktaki Su Sayesinde Hayatta Kaldı(5/10)1

Amerika'nin Tennesse eyaletinde milli parkta kaybolan 18 yaşındaki gence ulaşıldı. Yaklaşık 100 kişilik bir ekip tarafından 27 000 kilometre karelik bir alanda uzun süredir aranan 18 yasindaki Austin Bohanan, geçtiğimiz Salı günü bitkin bir halde bulundu.

YÜRÜYÜŞ YAPARKEN KAYBOLMUŞTU

Üvey babasıyla yürüyüşe çıkan Bohanan'ın bir süre sonra yolu ve babasını kaybettiği, cep telefonunu yanına almadığı için iletişim kuramadığı belirtildi.

11 GÜNDÜR BİR ŞEY YEMEDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Orman korucularının, Bohanan'ın otobana çıkması ihtimali için günlerce iki dereyi takip ettiğini arama çalışmaları nihayete erdi. Su ihtiyacını milli park içerisinde akan dereden karşılayan Bohanan'ın bir şey yemediği söylendi.

KURTARMA EKİBİ BAŞARILI BİR OPERASYON YAPTI

Kloster isimli bir yetkili yaptığı açıklamada, bölgede havanın en düşük sıfırın altında 10 derece olduğunu, 100 kişilik arama kurtarma ekibi, tekne ve köpeklerle geniş çaplı bir operasyon yapıldığını ve başarıya ulaştığını söyledi. 11 günlük uzun zamanın, hedefin hareketli olmasından kaynaklandığını da sözlerine ekledi.

13 AĞUSTOS'TA KAYIP İLANI VERİLMİŞTİ

Knoxville'in yaklaşık 40 mil güneyinde Blount County'de bulunan Bohanan, sürekli yürüdüğünü ve sadece helikopter sesleri duyduğunu söyledi. En son 11 Ağustos Cuma günü görülen Austin Bohanan için 13 Ağustos günü kayıp ilanı verilmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Abd  De  11  Gündür  Kayıp  Olan  Genç  Milli  Parktaki  Su  Sayesinde  
Hayatta  Kaldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER