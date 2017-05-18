

Middle East Institute'de konuşan ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Jonathan R. Cohen, '"Savaş ortamının getirdiği şartlardan dolayı YPG ile bir ilişkimiz söz konusudur. Çünkü Suriye'deki Demokratik Suriye Güçleri (DSG), Rakka'nın kurtarılmasında önemli bir role sahip. YPG'yle ilişkimiz geçici ve taktikseldir” dedi.







ABD'li siyaseti uzmanı Nick Danforth ise, “ABD'nin, Rakka'nın kurtarılması sonrasında YPG'ye geçici bir ilişkilerinin olmadığına dair güvence vermesi gerekiyor. Bence YPG mensupları, ABD'nin sarfettiği sözlere şüpheyle yaklaşıyor. Onlara ihanet etmemesi gerektiğine dair teminat vermesi gerekiyor” şeklinde bir açıklama yaptı.







Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün yaptığı açıklamada, "YPG ile bugüne kadar yapılan işbirliğinin bir tercih değil zorunluluk olduğunu hatırlattılar" demişti.







kaynak:milliyet