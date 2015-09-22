

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, başkent Washington'da düzenlediği basın toplantısında, "Türk hükümeti YPG'yi terörist örgüt olarak görüyor, ABD yönetimi ise YPG'ye destek veriyor. Arada bu kadar keskin farklar varken Türkiye ile işbirliğini nasıl yönetiyorsunuz?" sorusuna verdiği yanıtta, ABD'nin YPG'yi terörist bir örgüt olarak görmediğini söyledi.