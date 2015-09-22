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ABD: YPG'Yİ TERÖRİST OLARAK GÖRMÜYORUZ


ABD: YPG'Yİ TERÖRİST OLARAK GÖRMÜYORUZ
Tarih : 22 Eylül 2015, 09:51
Puan Ver : Abd: Ypg'yi Terörist Olarak Görmüyoruz(10/10)9


ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, başkent Washington'da düzenlediği basın toplantısında, "Türk hükümeti YPG'yi terörist örgüt olarak görüyor, ABD yönetimi ise YPG'ye destek veriyor. Arada bu kadar keskin farklar varken Türkiye ile işbirliğini nasıl yönetiyorsunuz?" sorusuna verdiği yanıtta, ABD'nin YPG'yi terörist bir örgüt olarak görmediğini söyledi.








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