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ABD, 'YPG'YE AĞIR SİLAH VERMEDİK' DEDİ, RUSYA ANINDA YALANLADI


ABD, 'YPG'ye ağır silah vermedik' dedi, Rusya anında yalanladı
Tarih : 15 Şubat 2018, 17:00
Puan Ver : Abd, 'ypg'ye Ağır Silah Vermedik' Dedi, Rusya Anında Yalanladı(8/10)4

ABD'nin "YPG'ye ağır silahlar vermedik" sözlerine Rusya'dan anında yalanlama geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin Suriyeli Kürtlere silah sevk etmeyi sürdürdüğünü ve Türkiye'yi provoke ettiğini belirtti.

Zaharova, "Türkiye'yi provoke eden ABD'liler, Irak toprakları üzerinden YPG'ye yeni silah konvoyları gönderdi. Buna karşılık Türkiye, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de YPG'ye yönelik askeri eylemlerde bulunmaya devam etti" dedi.

ÖLDÜRÜLEN ASKERLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Amerikan askerlerinin Deyrizor'da düzenlediği hava saldırısında en az 40 Rus askerinin öldüğü iddiasına, Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması geldi.

Amerikan askerlerinin Deyrizor'da düzenlediği hava saldırısında en az 40 Rus askerinin öldüğü iddia edilmişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlık sözcüsü, koalisyon saldırısında 5 Rus vatandaşının hayatını kaybettiğini söyledi.

"KASTEN YANLIŞ BİLGİ VERİYORLAR"

7 Şubat'ta ABD'nin Deyrizor'da Suriye Demokratik Güçleri kampına düzenlenen saldırıya karşılık düzenlediği saldırıda onlarca paralı Rus askerinin öldüğü iddia edilmişti.

Rus basınında da geniş yankı bulan haberlerin ardından konuyla ilgili gelen soruyu yanıtlayan Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov ise ölen paralı Rus askerler hakkında yorum yapmaktan kaçınarak Kremlin'in sadece ordu bünyasindeki Rus askerlerden sorumlu olduğunu belirtmişti.

Bakanlık sözcüsü, burada hayatını kaybeden Rusların asker olmadığını sivil vatandaş olduğunu sözlerine ekledi.

Sözcü, bu haberleri yapanları da 'kasten yanlış bilgi vermek' ile suçladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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