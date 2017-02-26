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ABD YPG'YE AĞIR SİLAH SÖZÜ VERDİ


ABD YPG'YE AĞIR SİLAH SÖZÜ VERDİ
Tarih : 26 Şubat 2017, 10:12
Puan Ver : Abd Ypg'ye Ağır Silah Sözü Verdi(8/10)8


 Önceki gün Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD/YPG'nin kontrolündeki Kobani'yi ziyaret eden ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) General Joseph Votel'in çoğunluğunu YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) yetkilileriyle yaptığı görüşmenin detayları çıkıyor.



ABD'li General Votel'in SDG'ye ağır silah sözü verdiği iddia edildi. SDG Sözcüsü Talal Sello, Votel'in kendileriyle "Donald Trump döneminde (SDG'ye yönelik) koordinasyon ve destek artışını" ele aldığını söyledi. Sello, "Gelecek dönemlerde ağır silah sözü verildi" diye de ekledi. Sello, görüşmenin sonuçlarını 'olumlu' diye tanımlamış ve ziyaretin, ABD'nin kendilerine olan desteğini teyit ettiğini söylemişti.



'TÜRKLERLE ŞEFFAF OLACAĞIZ'



 



 



 



 



kaynak:haberler










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