ABD Başkanı Barack Obama'nın IŞİD'le Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk, Menbic'te bulunan PKK'nın Suriye uzantısı YPG güçlerinin eğitimleri tamamlandıktan sonra ilçeden ayrılacaklarını açıkladı.







Twitter hesabından açıklama yapan Brett McGurk, "Dönüm noktası: IŞİD sonrası güvenliği korumak için yerel birimlerin eğitiminin tamamlanmasının ardından tüm YPG birimleri Menbic'ten ayrılacak ve Fırat'ın doğusuna dönecek" dedi.







Milestone: all #YPG units to depart Manbij & return east of Euphrates after local units complete training to maintain security after #ISIL.



— Brett McGurk (@brett_mcgurk) 16 Kasım 2016







McGurk ayrıca, yine Twitter hesabından Rakka operasyonuyla ilgili de açıklama yaptı. Özel temsilci, halihazırda IŞİD'in kalesi Rakka'ya saldıran çoğunluğunu YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDF) ilerlemeye devam ettiğini aktardı ve IŞİD bir kez daha geri dönemeyecek hale gelinceye kadar yerel güçleri destekleyeceklerini belirtti.







Haftalar süren kuşatmanın ardından terör örgütü IŞİD'den yaz mevsiminde kurtarılan Menbic, daha sonra terör örgütü PKK'nın Suriye koluna geçmişti. Yaz boyunca birçok kez Menbic'ten çekileceğini duyuran YPG, ayrılmak yerine ilçeye yerleşti.







Türkiye, YPG güçlerinin Fırat Nehri'nin doğusunda kalmasını birçok kez kırmızı çizgi olarak ilan etti ve birkaç kez hava saldırılarıyla Suriye'nin kuzeyindeki YPG'lileri vurdu.







kaynak:milliyet