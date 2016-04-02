

ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı uluslararası koalisyonun sözcüsü Amerikalı Albay Steve Warren, Pentagon'daki gazetecilerin sorularını Bağdat'tan video konferans yoluyla yanıtladı. Warren, daha önce de denenen ancak ara verildiği açıklanan eğit-donat programının yenisi kapsamında 'onlarca' Suriyeli muhalif savaşçıya bugünlerde eğitim verildiğini söyledi.







'GRUP NİSPETEN KÜÇÜK'







Eğitimin nerede ve kimlere verildiği hakkında ayrıntı paylaşmayan Warren, 'grubun nispeten küçük' olduğunu söylemekle yetindi.







'DİĞERLERİ EĞİTİM ALMIŞ KİŞİDEN FAYDALANACAK'







Albay Warren, yeni program çerçevesinde muhalif gruplara topluca eğitim verilmediğini, her birlikten birkaç kişinin eğitime alınıp tekrar birliklerine gönderileceğini, böylece diğerlerinin eğitim almış kişiden faydalanacağını belirtti.







Warren, "Eğer program işe yararsa daha fazlasını düzenleyeceğiz. İşe yaramazsa yeniden değiştireceğiz" derken, programın henüz hiçbir mezun vermediğini de aktardı.







500 MİLYON dolarLIK PROJE







ABD Savunma Bakanlığı, geçen yıl 500 milyon dolar bütçe ayırarak IŞİD ile mücadelede ılımlı Suriyeli muhalifler için eğit-donat programına başlamıştı. Ancak az sayıda muhalif savaşçı bu eğitimi almış, programın Ekim 2015'te başarılı olmadığı için durdurulduğu açıklanmıştı.







Pentagon'un, IŞİD'e karşı savaşacak 3 bin ılımlı muhalifi eğitmeye yönelik 500 milyon dolarlık bütçeye sahip projesi dahilinde oluşturulan 4 kamptan 2'sinde eğitim hiç başlamazken, eğitime alınan muhaliflerin büyük bir kısmı IŞİD karşıtı mücadelede yer almadı.







ABD Merkez Kuvvet Komutanlığı'nın (CENTCOM) başındaki General Lloyd Austin, eğit-donat programı için seçilen kişilerden yalnızca dört ya da beşinin Suriye'de IŞİD'e karşı savaştığını açıklamıştı.







ABD Savunma Bakanı Ashton Carter, yaklaşık bir ay önce Kongre'deki bir oturumda yaptığı konuşmada, programın devam ettirileceğini söylemişti.