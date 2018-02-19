ABD Başkanı Trump, paylaştığı tweette "Eğer Rusya'nın amacı Amerika'da gürültü, parçalanma ve kaos yaratmaksa, bütün bu komisyon dinlemeleri, soruşturmalar ve Cumhuriyetçi Parti düşmanlığı, rüyalarında bile olmayacak şeyleri başardılar. Moskova'da bir taraflarıyla gülüyorlar. Zeki ol Amerika" ifadelerini kullandı.

"RUSYA'NIN SEÇİME MÜDAHALESİ OLMAMIŞTIR"

Trump, Rusya'nın seçime müdahale iddialarını soruşturan özel savcı Robert Mueller'in 13 Rus vatandaşıyla 3 Rus işletmeyi suçlamasının ardından Cumartesi günü yaptığı konuşmada bunların Rusya'nın seçime müdahalesinin 'su götürmez' kanıtı olduğunu söyleyen ulusal güvenlik danışmanı H.R.McMaster'ı da eleştirerek, "Hiçbir zaman Rusya'nın seçime müdahalesi olmadığını söylemedim, Rusya veya Çin veya bir başka ülke ya da grup olabilir dedim. 'Rus oyunu' Trump kampanyasının Rusya'yla işbirliği yaptığı yönündeydi, bu hiç olmadı" dedi.

"OBAMA BİR ŞEY YAPMADI"

Trump sözlerine şöyle devam etti:

Obama, İran'a 1.7 trilyon dolar nakit para gönderdi ama Kongre, FBI veya Yargı'dan hiç kimse soruşturma açılması için çağrıda bulunmadı. Sonunda, kontrolsüz canavar küçük 'Adam Schiff, Obama Yönetimini 2016 Seçimlerine Rus müdahalesi ile suçluyor. Sonunda bir şeyler hakkında haklı. Obama başkanken tehdidi biliyordu ve hiçbir şey yapmadı. Teşekkür ederim Adam!

Kaynak: haberinburada