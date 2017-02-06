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abd yaptırımları ağırlaştırdı; iran'ın cevabı gecikmedi

ABD YAPTIRIMLARI AĞIRLAŞTIRDI; İRAN'IN CEVABI GECİKMEDİ

ABD'de yeni Başkan Donald Trump hükümeti, Cuma günü duyurduğu bir kararla İran'a karşı "ilk adımlar" olarak değerlendirdiği yeni yaptırımlar açıklarken, İran da bu yaptırımlara karşılık vereceğini belirtti.

Tarih : 06 Şubat 2017, 17:08
Puan Ver : Abd Yaptırımları Ağırlaştırdı; İran'ın Cevabı Gecikmedi(8/10)5


ABD'de yeni Başkan Donald Trump hükümeti, Cuma günü duyurduğu bir kararla İran'a karşı "ilk adımlar" olarak değerlendirdiği yeni yaptırımlar açıklarken, İran da bu yaptırımlara karşılık vereceğini belirtti.



ABD'nin 25 kişi ve kuruma yönelik yaptırımları, Tahran'a karşı daha agresif bir tutum sergileyeceğini söyleyen Trump tarafından atılan ilk adım.



Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn Cuma günü yaptığı açıklamada, "Trump hükümeti, İran'ın çıkarlarımızı tehdit eden provokatif hareketlerine daha fazla hoşgörü göstermeyecek" dedi.



Yaptırımların uygulanacağı kurum ve kişiler, Amerikan finansal sistemine erişemeyecek veya Amerikan şirketleriyle anlaşmalar yapamayacak, ayrıca ikincil yaptırımlara da uğrayacak.



İkincil yaptırımlar, yabancı şirketlerin ve şahısların, yaptırıma maruz kalan İran şirketleriyle anlaşma yapması halinde ABD tarafından kara listeye alınma riskini getiriyor.



 



kaynak:sabah








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