Nüfusunun yüzde 80'i ABD'de yaşayan Yağlıdere ilçesine vize yasakları Türkiye'den önce uygulanmaya başladı.

ABD, 100 KİŞİDEN 1'İNE VİZE VERİYOR

Giresun'un Yağlıdere ilçesinden 1985-2000 yılları arasında her yıl yaklaşık 500 kişinin ABD'ye göç ettiği ilçeden şimdilerde ABD'ye gitmek isteyen her 100 kişiden sadece birine ABD vize veriyor.

VİZE YASAĞI İLÇEYİ ETKİLEMEDİ

Giresun Yağlıdere ilçesinin Belediye Başkanı Abdurrahman Kırhasanoğlu, son uygulanan vize ambargosunun ilçelerini artık çok etkilemediğini belirterek ilçelerinden göçü durdurmak için de çok yönlü çalışma yaptıklarını söyledi.

"ABD'YE GİTMEK İÇİN ESKİSİ KADAR TALEP YOK"

Vize krizinin Yağlıdere'yi artık fazla etkilemeyeceğini ifade eden Kırhasanoğlu, "Şu anda Türkiye'nin ekonomisinin düzelmesi, refah seviyesinin yükselmesinden dolayı eskisi kadar gidişlere talep yok. Önceden daha çok gidiş vardı şu anda Türkiye'de iş kurmak isteyenler ABD'den daha iyi kazanıyor" şeklinde konuştu.

"ABD, İLK OLARAK YAĞLIDERE'YE VİZE AMBARGOSU KOYMUŞTU"

2008-2009 yıllarında ABD'nin Yağlıdereliler'e vize engeli koyduğunu hatırlatan Kırhasanoğlu, "Yağlıdere'ye geçmişte ABD vize ambargosu uygulanmıştı. O dönemde bile gidenler gitti, gelenler geldi. Ambargolar Yağlıdere'yi fazla etkilemiyor ama şu anda bilindiği üzere bütün şer güçleri dünya da üstümüze geliyor. Cumhurbaşkanımız da dik duruşunu göstererek Türkiye'nin nasıl bir ülke olduğunu nasıl güçlü olduğunu dünyaya hissettiriyor" değerlendirmesinde bulundu.

İŞTE YAĞLIDERE'DEN ABD'YE GÖÇÜN HİKAYESİ

Rumlar'ın Karadeniz'den çıkartılmasından sonra geride kalan bir kaç aile Giresun'un Yağlıdere ilçesine bağlı Hisarcık köyünde yaşamını sürdürürdü fakat bu aileleri de bir zaman sonra bölgeden çıkarttılar. O yıllarda küçük bir çocuk olan Lefter adlı Rum çocuk ailesini kaybetmiş ve yalnız kalmıştı. Ona ise Hisarcık köyünde yaşayan bir aile sahip çıkmış belli bir yaşa kadar büyütmüştü. Daha sonra ilçeden ayrılan Lefter önce Rusya'ya yerleşmiş bir süre sonra ise ABD'ye göçtü. Fakat kendisine sahip çıkan aileyi unutamayan Lefter, 1964'te onları görmek için ilçeye geldi. ABD'ye dönerken de aileden bir kişiyi ise yanında götürdü. İşte o yıllarda atılan göç tohumları büyüdükçe büyüdü. Kuşaktan kuşağa geçerek ilçeden binlerce kişinin ABD'ye göçmeye çalışmasıyla inanılmaz boyutlara ulaştı. Göç akımı ise 1985-2000 arasında zirve yaptı. 15 yıl boyunca her yıl yaklaşık 500'den fazla Yağlıdereli ABD'ye gitti ve yerleşti. Bu durum ABD'nin de dikkatini çekti ve Yağlıdere'ye 'örtülü ambargo' uygulanmaya başladı. 2000 yılından sonra gidişler zorlaştırıldı, 2005'ten sonra ise neredeyse imkansız hale getirildi. Şimdilerde ise yapılan 100 başvurudan sadece 1 kişiye vize onayı verilir hale geldi.

Kaynak: haberinburada