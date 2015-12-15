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ABD VİZE BAŞVURUSU YAPANLARIN SOSYAL MEDYA HESAPLARINI İNCELİYOR


ABD VİZE BAŞVURUSU YAPANLARIN SOSYAL MEDYA HESAPLARINI İNCELİYOR
Tarih : 15 Aralık 2015, 11:06
Puan Ver : Abd Vize Başvurusu Yapanların Sosyal Medya Hesaplarını İnceliyor(10/10)9


ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, günlük basın toplantısında, California eyaletinin San Bernardino kentinde düzenlenen terör saldırında, saldırganlardan birinin "evlilik vizesi" olarak bilinen K-1 vize işlemleriyle ABD'ye girmesi üzerine gündeme gelen vize tartışmaları hakkındaki soruları yanıtladı.



Vize başvurularının sadece Dışişleri Bakanlığı tarafından değil İç Güvenlik Bakanlığı tarafından da gözden geçirildiğine dikkat çeken Kirby, "Herhangi bir vize türü başvurusu durumunda, K-1 türü olup olmadığını bakılmaksızın, her başvuru tek tek ele alınır" dedi.



MEMUR GEREKLİLİK HİSSEDERSE BAKIYOR



Kirby, "İç Güvenlik Bakanlığı ile danışarak karar veriyoruz. Başvuruyu inceleyen memur, mülakat durumunda ve işin kendi üzerine düşen bölümünde ihtiyaç veya gereklilik hissederse kişinin sosyal medya hesaplarına bakabilir ve bakıyorlar" ifadesini kullandı.



Sosyal medya hesaplarının bütün vize başvurularında kontrol edilmediğini belirten Kirby, "Ayrıca şu da bir gerçek ki birçok kişi hesaplarını koruma altında tutuyor ya da farklı kimlikler kullanıyor" yorumunu yaptı. Kirby, sosyal medya üzerinden güvenliğin sağlanması anlamında çok fazla sonuç alınamayacağını vurguladı.



BAŞVURU ANINDAN İNCELİYORUZ



ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili ise konu üzerine AA muhabirine verdiği bilgide, başvuruyu inceleyen memurun, başvuru sahibinin sosyal medya hesabını ihtiyaç duyarsa kişi ile mülakat anında incelediğini söyledi. İsminin gizli kalmasını isteyen yetkili, "Mülakatı yapan memur, başvuran yabancının sosyal medya hesabını mülakat anında inceleyebilir. Biz Dışişleri Bakanlığı olarak böyle yapıyoruz" dedi.



San Bernardino'da iki hafta önce 14 kişinin ölümüyle sonuçlanan terör saldırını düzenleyen iki kişiden biri olan Pakistan doğumlu Tashfeen Malik, saldırıyı yapan diğer isim ABD vatandaşı Syed Rizwan Farook ile evlilik yoluyla ABD'ye gelmişti.



Başka bir isimle açtığı sosyal medya hesabından DAEŞ'e bağlılığını ilan ettiği belirtilen Malik'in, kendi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda açıkça ABD'yi hedef olarak göstermesine rağmen üç ayrı incelemeden geçtiği vize başvurusu sırasında hiçbir sorunla karşılaşmaması özellikle ABD medyası tarafından ciddi şekilde eleştiriliyor.








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