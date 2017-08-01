ABD, VENEZUELA DEVLET BAŞKANI MADURO'YU KARA LİSTEYE ALDI
Hükümet karşıtı protestoların haftalardır devam ettiği Venezuela'da, anayasanın yeniden yazılması için dün (Pazar) yapılan kurucu meclis seçiminin ardından harekete geçen ABD, Devlet Başkanı Nicholas Maduro'yu kara listeye alarak hakkında yaptırım kararı aldı.
"OTORİTER BİR REJİM KURMAYA ÇALIŞIYOR"
ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkların Hazine Kontrol Bürosundan (OFAC) yapılan yazılı açıklamada, Madura'ya ülkesinde otoriter bir rejim kurmaya yönelik girişimleri nedeniyle yaptırım uygulanacağı bildirildi.
Venezuela'da pazar gerçekleşen kurucu meclis seçiminin, demokratik yollarla iş başına gelen Ulusal Meclis'in anayasal haklarını gasp etmeyi hedeflediği ifade edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNÜ AŞINDIRMAK İÇİN ÇABALADI"
"Bu seçim, Venezuela'nın anayasal ve demokratik düzeni için bir parçalanmayı temsil etmektedir. Maduro yönetimi, kurucu meclis seçimini, Venezuela halkının ve dünyadaki demokratik hükümetlerin kuvvetli şekilde karşı çıkmasına karşın gerçekleştirdi. Kurucu Meclis'in kurulması, Maduro'nun Venezuela demokrasisini ve hukukun üstünlüğünü aşındırmak için yıllarca sürdürdüğü çabalarının ardından geldi."
ABD, AÇIKÇA OLAYLARI DESTEKLEDİ
ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ise yaptırım kararına ilişkin açıklamasında, "Dün yapılan gayri meşru seçimler, Maduro'nun Venezuela halkının iradesini dikkate almayan bir diktatör olduğunu teyit etti. ABD, Maduro'ya karşı yaptırım kararı alarak, rejimin politikalarına karşı çıktığını ve ülkenin yeniden tam ve müreffeh demokrasiye geri dönmesini isteyen Venezuelalıları desteklediğini açıkça ortaya koydu" ifadelerini kullandı.
ABD'nin yaptırım kararıyla Maduro'nun ABD'deki tüm mal varlığı dondurulurken, Amerikalıların kendisiyle ilişki kurması da yasaklandı.
Kaynak: haberinburada
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