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ABD VE YPG'DEN PEŞ PEŞE AÇIKLAMA


ABD VE YPG'DEN PEŞ PEŞE AÇIKLAMA
Tarih : 16 Kasım 2016, 14:07
Puan Ver : Abd Ve Ypg'den Peş Peşe Açıklama(8/10)6


ABD Başkanı Barack Obama'nın özel temsilcisi Brett McGurk, terör örgütü PKK ile bağlantılı YPG'nin Menbiç'ten çıkarak Fırat'ın doğusuna döneceğini açıkladı. McGurk'ün ardından YPG de, "Güçlerimizin kentteki rolünü tamamlamasının ardından Menbiç'te bulunan YPG savaşçılarını çekerek Fırat'ın Gazabı hamlesine katılacağımızı belirtiyoruz" açıklamasında bulundu. YPG'nin Fırat Nehri'nin batısına geçmemesi, Türkiye'nin kırmızı çizgisiydi.



Obama'nın DEAŞ'la Mücadele Özel Temsilcisi McGurk, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Dönüm noktası: Bütün YPG birimleri, DEAŞ'tan sonra güvenliğin sağlaması için yerel birimlere verilen eğitim tamamlandıktan sonra Menbiç'ten ayrılacak ve Fırat'ın doğusuna dönecek" ifadelerini kullandı.



 



kaynak:hürriyet








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