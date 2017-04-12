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abd ve rusya türkiye için o günü bekliyor

ABD VE RUSYA TÜRKİYE İÇİN O GÜNÜ BEKLİYOR

16 Nisan'da yapılacak olan referandumun sonucu Türkiye'nin iç politikaları kadar dış politikası için de oldukça önemli.

Tarih : 12 Nisan 2017, 10:25
Puan Ver : Abd Ve Rusya Türkiye İçin O Günü Bekliyor(8/10)6


ABD-Rusya hattında yaşananlar, Avrupa, İran, İsrail ve Ortadoğu'daki gelişmeler... Tün dünya dengelerini etkileyen gelişmeler yaşanırken ABD ve Rusya, Türkiye'yi o soruyu sormak için Türkiye'yi bekliyor...



Kimyasal silah kullanan Şam yönetimine ABD tarafından -'Esad'ın gidip-kalması umurumuzda değil mealindeki açıklamasının tazeliği sürerken-yapılan füze saldırısı, Rusya ve İran tarafından 'kırmızı çizgi' ilan edildi ve.. Ertesi gün Reuters'ın bu haberi Moskova tarafından, 'yok öyle bir şey' diyerek yalanlandı...



Haritadan silinen üsten geri kalanların fotoğrafları ile 24 saat sonra faaliyete geçtiğini gösteren resimlerin neredeyse eş zamanlı küresel medyaya sürülmesinden, Moskova ve Washington'un ruh halini anlayabilirsiniz.



 



kaynak:kanal7








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