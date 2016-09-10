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abd ve rusya suriye'de ateşkes konusunda anlaştı

ABD VE RUSYA SURİYE'DE ATEŞKES KONUSUNDA ANLAŞTI

ABD ile Rusya, Suriye'de çatışmaların durdurulması konusunda anlaşmaya vardı. ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, "Suriye'de ülke genelinde ateşkes, 12 Eylül'de başlayacak" dedi.

Tarih : 10 Eylül 2016, 09:53
Puan Ver : Abd Ve Rusya Suriye'de Ateşkes Konusunda Anlaştı(10/10)8


ABD ve Rusya Suriye'deki taraflara 12 Eylül'den itibaren ateşkes ilan etme çağrısı yaptı.



İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya gelen taraflar Suriye'deki şiddetin azaltılması konusunda anlaştı.



ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ateşkesin başarılı olması halinde politik geçiş süreci için çalışmaya başlanacağını belirtti.








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