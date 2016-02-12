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abd ve rusya şiddetin durdurulması konusunda...

ABD VE RUSYA ŞİDDETİN DURDURULMASI KONUSUNDA...

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Almanya'nın Münih kentinde yapılan Suriye toplantısında, tarafların bir hafta içinde "şiddetin durdurulması" konusunda uzlaştıklarını açıkladı.

Tarih : 12 Şubat 2016, 09:39
Puan Ver : Abd Ve Rusya Şiddetin Durdurulması Konusunda...(6/10)5


ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Almanya'nın Münih kentinde yapılan Suriye toplantısında, tarafların bir hafta içinde "şiddetin durdurulması" konusunda uzlaştıklarını açıkladı.



ABD ve Rusya'nın yanı sıra bölge ülkeleri Suudi Arabistan, İran ve Türkiye'nin de katıldığı görüşmelerin tamamlanmasının ardından yaptığı açıklamada Kerry, ilk yapılacak işin insanı yardımları artırıp, bunların ulaştırılmasının sağlanması olduğunu belirtti.



Kerry, şöyle devam etti:



"İkinci olarak da ulusal çapta saldırıların durmasını sağlayıp, bir hafta içinde ateşkesi yürürlüğe sokma konusunda görüş birliğine vardık. Bu iddialı gibi görünebilir ancak herkes bu amaca ulaşmak için olabildiği kadar çabuk davranma konusunda kararlı."



Suriye'de savaşın beş yıldır sürdüğünü anımsatan Kerry, "Şimdi elimizde olan, sözlerin kâğıda dökülmüş hali. Gelecek birkaç gün içinde sahada somut adımlar atılması gerek" diye konuştu. Kerry, Münih'teki görüşmelerin verimli geçmesinden memnuniyet duyduğunu belirtti.



Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen Uluslararası Suriye Ön Destek Grubu Toplantısı'nda Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temsil etti. Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Kerry ile bir süre sohbet etti.



 








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