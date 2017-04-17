

Reuters haber ajansı, Rusya ve ABD'nin Suriye'yi masaya yatırmak için önümüzdeki hafta bir araya geleceğini son dakika olarak dünyaya geçti.







Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Mikhail Bogdanov, Moskova ve Washington'dan temsilcilerin krizi görüşmek üzere gelecek hafta Cenevre'de bir araya geleceğini söyledi. İki ülkenin diplomatlarının yanı sıra zirveye Birleşmiş Milletler de katılıyor.







kaynak:milliyet