ABD VE RUSYA BULUŞUYOR!
İki hafta önce Suriye'de savaşın eşiğine gelen Rusya ve ABD, gelecek hafta Cenevre'de bir araya geliyor. İç savaşın yedinci yılında farklı pozisyonlarda bulunan dünya devlerinin görüşmesinden çıkacak sonuç, bölgenin kaderini belirleyebilir.
Reuters haber ajansı, Rusya ve ABD'nin Suriye'yi masaya yatırmak için önümüzdeki hafta bir araya geleceğini son dakika olarak dünyaya geçti.
Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Mikhail Bogdanov, Moskova ve Washington'dan temsilcilerin krizi görüşmek üzere gelecek hafta Cenevre'de bir araya geleceğini söyledi. İki ülkenin diplomatlarının yanı sıra zirveye Birleşmiş Milletler de katılıyor.
kaynak:milliyet
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