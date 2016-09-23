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abd ve rusya: ateşkes konusunda anlaşamıyoruz

ABD VE RUSYA: ATEŞKES KONUSUNDA ANLAŞAMIYORUZ

Suriye'de Kurban Bayramı'nda ilan edilen ateşkes sona erdi.

Tarih : 23 Eylül 2016, 14:01
Puan Ver : Abd Ve Rusya: Ateşkes Konusunda Anlaşamıyoruz(0/10)


Suriye'de Kurban Bayramı'nda ilan edilen ateşkes sona erdi. Ateşkesin bitmesinin ardından uluslararası toplum ABD ve Rusya'ya ateşkesin uzatılması konusunda baskı yaparken, ABD ve Rusya'nın anlaşamadıkları ortaya çıktı. ABD Dışişleri Bakanı Kerry, "Elimizde anlaşma yokken, anlaştık diyemeyiz" ifadelerini kullandı. BM Suriye Özel Temsilcisi de Mistura ise bu süreci, "Uzun, acı verici, zor ve hayal kırıcı" olarak niteledi.








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