ABD Başkanı Donald Trump'ın füze denemeleri yapan Kuzey Kore ile ilgili sözlerinin ardından ABD hisse senedi piyasalarında yaşanan gerilemeden sonra, Amazon hisselerinin yüzde 2,6 kayıp yaşayarak 956,92 dolara gelmesiyle Bezos'un serveti 2 milyar dolar azaldı.

MİLYARDERLER SIRALAMASINDA GERİLEDİ

Bezos 82,2 milyar dolarlık servetiyle, Zara'nın kurucusu Amancio Ortega'nın 600 milyon dolar gerisinde kalarak Bloomberg Milyarderler sıralamasında 3. sırada yer aldı.

EN BÜYÜK KAYIP TEKNOLOJİDE

Trump'ın Kuzey Kore çıkışından sonra piyasalardaki en büyük kaybı teknoloji sektöründe iş yapan milyarderler yaşadı. Bloomberg'in endeksine göre en büyük 10 kayıptan 7'si bu alanda girişimleri olan iş insanlarının oldu. Net Ease Yönetim Kurulu Başkanı Lei Ding, en büyük ikinci kaybı yaşayan milyarder oldu. Ding'in serveti 1,8 milyar dolarlık kayıpla 16,8'e indi. Ding'i 1,6 milyar dolarlık kayıpla Facebook kurucusu Mark Zuckerberg takip etti. Zuckerberg'in serveti 71,2 milyar dolara geriledi.

Kaynak: haberinburada