ABD VE İSRAİL'DEN TARİHİ ANLAŞMA
Reuters haber ajansı, Washington ve Tel Aviv yönetimlerinin en az 38 milyar dolarlık yeni askeri yardım paketi için anlaşmaya vardığını duyurdu.
Reuters haber ajansı, Washington ve Tel Aviv yönetimlerinin en az 38 milyar dolarlık yeni askeri yardım paketi için anlaşmaya vardığını duyurdu. 10 yılı kapsayacak paket, bugüne kadar taraflar arasındaki en büyük anlaşma unvanını taşıyor.
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