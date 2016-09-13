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abd ve israil'den tarihi anlaşma

ABD VE İSRAİL'DEN TARİHİ ANLAŞMA

Reuters haber ajansı, Washington ve Tel Aviv yönetimlerinin en az 38 milyar dolarlık yeni askeri yardım paketi için anlaşmaya vardığını duyurdu.

Tarih : 13 Eylül 2016, 15:12
Puan Ver : Abd Ve İsrail'den Tarihi Anlaşma(6/10)8


Reuters haber ajansı, Washington ve Tel Aviv yönetimlerinin en az 38 milyar dolarlık yeni askeri yardım paketi için anlaşmaya vardığını duyurdu. 10 yılı kapsayacak paket, bugüne kadar taraflar arasındaki en büyük anlaşma unvanını taşıyor.








Etiketler: Abd  Ve  İsrail  Den  Tarihi  Anlaşma    haber

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