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ABD VE GÜNEY KORE TATBİKATI SIRASINDA KUZEY KORE'DEN BALİSTİK FÜZE FIRLATILDI


ABD ve Güney Kore Tatbikatı Sırasında Kuzey Kore'den Balistik Füze Fırlatıldı
Tarih : 26 Ağustos 2017, 10:10
Puan Ver : Abd Ve Güney Kore Tatbikatı Sırasında Kuzey Kore'den Balistik Füze Fırlatıldı(10/10)6

ABD Ordusu, Kuzey Kore'nin kısa menzilli üç balistik füze fırlattığını bildirdi. Füzelerden ikisi havada, biri ise fırlatılmasının hemen ardından infilak etti.

FÜZE DENEMELERİ BAŞARISIZ OLDU

ABD Pasifik Komutanlığından yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin Kangwon bölgesinden gerçekleştirdiği kısa menzilli balistik füze denemelerinin üçünün de başarısız olduğu, füzelerden ikisinin havada, birinin ise fırlatılmasının hemen ardından infilak ettiği duyuruldu.

ORTAK TATBİKAT SIRASINDA ATEŞLENDİ

Açıklamada, denemeler sırasında bölgede ABD Ordusu ile Güney Kore Ordusunun ortak askeri tatbikat yapmakta olduğu belirtildi.

ABD ve Güney Kore tatbikatın savunma amaçlı olduğunu açıklasa da Kuzey Kore bu tatbikatların Kuzey'e saldırı hazırlığı olduğunu savunuyor.

Açıklamada, kullanılan füzelerin ABD'ye yönelik tehdit oluşturabilecek menzile sahip olmadığı vurgulandı.

KUZEY KORE'YE 2006'DAN BU YANA YAPTIRIM UYGULANIYOR

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, nükleer faaliyetleri nedeniyle Kuzey Kore'ye 2006'dan bu yana yaptırım uyguluyor.

Başkan Donald Trump'ın göreve gelmesinin ardından ABD, Kuzey Kore'ye yönelik baskıyı artırdı. Son olarak ABD'nin girişimiyle hazırlanan ve Kuzey Kore'nin ihracat gelirlerini üçte bir oranında azaltacak BM Güvenlik Konseyi kararı 5 Ağustos'ta kabul edilmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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