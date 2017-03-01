

ABD dışişleri bakanlığından yapılan açıklamaya göre dün Washington'da bir araya gelen Tillerson ve Yang, üst düzeyli yetkililer arasında düzenli temaslar sürdürülmesinin önemini vurguladılar ve ayrıca Kuzey Kore'nin nükleer programı hakkında da görüş paylaştılar.







Çin devlet haber ajansı Xinhua'nın haberine göre de Yang "en tepeden en aşağıya kadar her düzeyde ilişkileri geliştirmek" için ABD ile işbirliği yapmaya hazır olduklarını söyledi.







Yang iki ülkenin "bölgesel ve küresel konularda iletişim ve işbirliğini geliştirmek ve bu arada birbirlerinin temel çıkarlarını ve önde gelen kaygılarına saygı göstermek" istediklerini söyledi.







kaynak:sabah