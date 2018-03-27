ABD ve 14 AB ülkesinin sırt çevirdiği Rusya'ya Türkiye'den destek mesajı geldi Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün Kemerovo'daki bir alışveriş merkezinde çıkan yangında yaşanan can kayıpları nedeniyle Putin'e taziyede bulundu.

İKİLİ İLİŞKİLERDE KARARLILIK VURGUSU YAPILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rus halkına başsağlığı dilediği görüşmede, ikili ilişkileri her alanda geliştirme kararlılığı teyit edildi.

ÜÇLÜ ZİRVEYİ DEĞERLENDİRDİLER

Suriye konusunda İran'ın da katılımıyla 4 Nisan'da Ankara'da liderler düzeyinde gerçekleştirilecek üçlü zirve vesilesiyle yüz yüze de görüşecek olan Erdoğan ve Putin, söz konusu toplantının yanı sıra ikili ilişkilere de değindi.

Kaynak: haberinburada