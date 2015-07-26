ABD VE AVRUPA'DAN 'ÇÖZÜM SÜRECİ' VURGUSU
Türkiye'nin Kuzey Irak'taki PKK hedeflerine yönelik ABD ve Avrupa cephesinden yapılan açıklamalarda, çözüm sürecine bağlı kalınması vurgusu geldi.
Türkiye'nin Kuzey Irak'taki PKK hedeflerine yönelik ABD ve Avrupa cephesinden yapılan açıklamalarda, çözüm sürecine bağlı kalınması vurgusu geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı McGurk, Twitter'dan yaptığı açıklamada, 'tansiyonun azaltılması ve iki tarafın da kalıcı ve sürdürülebilir bir barış için 'çözüm süreci'ne bağlı kalmayı sürdürmesi"'çağrısında bulundu. Avrupa Birliği Dışişleri Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini de, 'çözüm sürecini ve ateşkesi riske atacak davranışlardan kaçınılmasını' istedi.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar