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abd ve avrupa'dan 'çözüm süreci' vurgusu

ABD VE AVRUPA'DAN 'ÇÖZÜM SÜRECİ' VURGUSU

Türkiye'nin Kuzey Irak'taki PKK hedeflerine yönelik ABD ve Avrupa cephesinden yapılan açıklamalarda, çözüm sürecine bağlı kalınması vurgusu geldi.

Tarih : 26 Temmuz 2015, 16:34
Puan Ver : Abd Ve Avrupa'dan 'çözüm Süreci' Vurgusu(6/10)8


Türkiye'nin Kuzey Irak'taki PKK hedeflerine yönelik ABD ve Avrupa cephesinden yapılan açıklamalarda, çözüm sürecine bağlı kalınması vurgusu geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı McGurk, Twitter'dan yaptığı açıklamada, 'tansiyonun azaltılması ve iki tarafın da kalıcı ve sürdürülebilir bir barış için 'çözüm süreci'ne bağlı kalmayı sürdürmesi"'çağrısında bulundu. Avrupa Birliği Dışişleri Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini de, 'çözüm sürecini ve ateşkesi riske atacak davranışlardan kaçınılmasını' istedi.








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