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abd ve ab, göktaşı tehdidine karşı güçlerini birleştirdi

ABD VE AB, GÖKTAŞI TEHDİDİNE KARŞI GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRDİ

Göktaşı tehdidi sadece filmlere ya da kitaplara konu alan bir durum değil. Bilim adamları bu konu üzerinde çok ciddi çalışmalar yapıyorlar.

Tarih : 20 Kasım 2016, 20:35
Puan Ver : Abd Ve Ab, Göktaşı Tehdidine Karşı Güçlerini Birleştirdi(10/10)7


Avrupalı ve Amerikalı bilim adamlarının göktaşı tehdidine yürüttüğü ve AIDA (Astroid Impact and Deflection Assessment) adlı proje iki aşamadan oluşuyor. ESA ve NASA, 2022 yılında Dünya'nın yaklaşık 11 milyon km uzağından geçecek olan Didymos adlı sisteme iki ayrı araç gönderecek.



2020 yılında fırlatılması planlanan araçlardan biri, sistemde bulunan Didymoon adlı 170 m boyundaki göktaşının üzerine bir alıcı yerleştirecek. Daha sonra ikinci araç Didymoon'a çok hızlı bir şekilde çarpacak bir cisim fırlatacak. İlk araç çarpmanın etkisini ölçerek, Dünya'ya yönelik bir  tehditte neler yapılabileceği konusunda çok değerli veriler elde edilmesini sağlayacak.








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