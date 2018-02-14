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Abd Ulusal Güvenlik Ajansı'nın Girişinde Silahlı Saldırı: 3 Yaralı
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ABD Ulusal Güvenlik Ajansı'nın Girişinde Silahlı Saldırı: 3 Yaralı

ABD ULUSAL GÜVENLİK AJANSI'NIN GİRİŞİNDE SİLAHLI SALDIRI: 3 YARALI

ABD'nin Ulusal Güvenlik Ajansı genel merkez binası önünde gerçekleşen silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı.

Tarih : 14 Şubat 2018, 21:20
Puan Ver : Abd Ulusal Güvenlik Ajansı'nın Girişinde Silahlı Saldırı: 3 Yaralı(10/10)6

ABD'nin Ulusal Güvenlik Ajansı genel merkez binası önünde gerçekleşen silahlı saldırıda üç kişi vuruldu, bir şüpheli göz altına alındı.

OLAY KONTROL ALTINA ALINDI

İngiliz gazete Independent'ta yer alan habere göre ABD'nin Maryland eyaleti Fort Meade bölgesindeki NSA genel merkezi girişinde gerçekleşen olayın kontrol altına alındığını açıklayan NSA sözcüsü Anne Arundel Eyalet Polisi'nin müdahale ettiğini söyledi. Yapılan açıklamada devam eden bir tehdidin olmadığı vurgulandı.

ARAÇTA KURŞUN İZLERİ BULUNDU

Federal Araştırma Bürosu (FBI) olay hakkında soruşturma başlatırken, olay yerinden yakalanan görüntülere göre siyah bir aracın NSA'in genel merkezinin girişindeki güvenlik bariyerlerine çarptığı görünüyor. Aracın ön camında kurşun izleri görülürken, aracın dışında bir kişi de polisler tarafından kelepçelenerek gözaltına alındı.

YOL TRAFİĞE KAPANDI

Beyaz Saray ABD Başkanı Donald Trump'ın konuyla ilgili bilgilendirildiğini söyledi. Fort Meade halkla ilişkiler biriminin Twitter'dan yaptığı açıklamaya göre Fort Meade yakınındaki otoban iki yönlü olarak kapatıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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