ABD uçaklarının, Musul kent merkezinde IŞİD'in yüklü miktarda nakit parasının tutulduğu binayı vurduğu ve çok miktarda nakit paranın yok edildiği açıklandı. Ancak ABD'nin "50 sivil ölümünü göze almıştık" dediği saldırıda çok sayıda sivil can kaybının da olduğu belirtiliyor.



ABD uçaklarının Irak'ın Musul kentinin merkezinde IŞİD'in yüklü miktarda nakit parasının tutulduğu bir binayı vurduğu, Aynı hava saldırısında çok sayıda sivilin de ölmüş olabileceği bildirildi.



ABD Merkez Komutanlığı Sözcüsü Ben Tisdale, saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada, "IŞİD, yüklü nakit dağıtım yeri olan binayı terör faaliyetlerinin finansmanı için kullanıyordu" değerlendirmesinde bulundu.



Amerikan CNN televizyonu ise iki Pentagon yetkilisine dayanarak verdiği haberde, pazar sabahı Musul'da iki adet 900 kiloluk bombayla düzenlenen hava saldırısında çok miktarda nakit paranın yok edildiğini bildirdi.