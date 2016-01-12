O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

abd uçakları, ışid'in ırak'taki 'nakit merkezi'ni vurdu

ABD UÇAKLARI, IŞİD'İN IRAK'TAKİ 'NAKİT MERKEZİ'Nİ VURDU

ABD uçaklarının, Musul kent merkezinde IŞİD'in yüklü miktarda nakit parasının tutulduğu binayı vurduğu ve çok miktarda nakit paranın yok edildiği açıklandı. Ancak ABD'nin "50 sivil ölümünü göze almıştık" dediği saldırıda çok sayıda sivil can kaybının da olduğu belirtiliyor.

Tarih : 12 Ocak 2016, 09:54
Puan Ver : Abd Uçakları, Işid'in Irak'taki 'nakit Merkezi'ni Vurdu(6/10)3


ABD uçaklarının Irak'ın Musul kentinin merkezinde IŞİD'in yüklü miktarda nakit parasının tutulduğu bir binayı vurduğu, Aynı hava saldırısında çok sayıda sivilin de ölmüş olabileceği bildirildi.



ABD Merkez Komutanlığı Sözcüsü Ben Tisdale, saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada, "IŞİD, yüklü nakit dağıtım yeri olan binayı terör faaliyetlerinin finansmanı için kullanıyordu" değerlendirmesinde bulundu.



Amerikan CNN televizyonu ise iki Pentagon yetkilisine dayanarak verdiği haberde, pazar sabahı Musul'da iki adet 900 kiloluk bombayla düzenlenen hava saldırısında çok miktarda nakit paranın yok edildiğini bildirdi.








Etiketler: Abd  Uçakları  Işid  İn  Irak  Taki    Nakit  Merkezi  Ni  Vurdu  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER