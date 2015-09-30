

NATO Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Komutanı Philip Breedlove, IŞİD'e karşı oluşturulan koalisyonun İncirlik üssündeki faaliyetlerini gelecek aylarda artırmayı planladığını, ABD Hava Kuvvetleri'nin de son dönemde Diyarbakır'daki hava üssüne uçak ve personel konuşlandırmaya başladığını söyledi.







"Koalisyon, IŞİD'e karşı yürütülen mücadelenin dozunu yükseltmek için gelecek aylarda İncirlik'teki operasyonel kapsama alanını artırma niyetinde. Son dönemde ABD Hava Kuvvetleri, Diyarbakır'daki hava üssüne uçak ve personel konuşlandırmaya başladı. (Bu güçler) Türk hükümetinin misafirleri olarak, koalisyon ortaklarımız Suriye veya Irak'ta yardıma ihtiyaç duydukları takdirde, onlara daha iyi biçimde destek sunmamızı sağlayacaklar. Bu gelişme, DAEŞ'e karşı mücadelede koalisyon içerisindeki bir diğer başarılı işbirliğini oluşturuyor."