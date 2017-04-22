





ABD'nin bir havayolu şirketinde kucağında ikiz bebeklerini taşıyan bir kadınla, havayolu şirketi çalışanları arasında tartışma yaşandı. Diğer yolcuların kameraya aldığı görüntülerde, personelin kadına bağırıp saldırgan davranışlar sergilediği ve genç kadının ağlamaya başladığı görüldü.







CNN Türk'ün haberine göre, Amerikan Havayolları şirketine ait şok eden görüntüler ortaya çıktı. İddiaya göre bir havayolu çalışanı bebek arabasıyla ikiz bebeklerini taşıyan bir kadını itti. Ardından kadınla çalışanlar arasında tartışma başladı.







Kadın gözyaşları içinde kaldı. Yolculardan havayolu çalışanına tepki yükseldi. Surain Adyanthaya isimli yolcu olan biteni videoya çekti.







kaynak:karar