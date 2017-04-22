Tsk'dan Flaş Açıklama: Kandil Bombalandı
Bartın'daki Fetö/Pdy Davasında Karar
Türk Lirası Dolar Karşısında Kayıplarını Geri Aldı!
Selahattin Demirtaş, 6 Eylül'de Hakim Karşısına Çıkacak
İşte Fenerbahçe'nin Lens'e Son Teklifi
Asena Atalay Bu Kez Oğlunun Nafaka Davası Için Adliyede
Yerli Otomobilde Yol Haritası Belli Oldu
Diyabet, Cinsel Yaşamı Böyle Etkiliyor...
Avustralya'da Uçak Düştü: 3 Ölü
Beyaz Saray'da Flaş İstifa!
Korkunç! Eşini Ve 5 Yaşındaki Kızını Öldürüp İntihar Etti
Türkan Sarıkaya'nın Katiline Müebbet Hapis
Avrupa Birliği'nden Kamusal Alanlara Ücretsiz Wi-Fi!
Abd'den Rakka Açıklaması: 2 Kilometre Mesafedeyiz
Merkel'den Bir İncirlik Açıklaması Daha: Tartışmaya Açık Değil
Hdp'nin Yeni Myk Üyeleri Belirlendi
Erdoğan'dan Kabine Revizyonu Sorusuna Yanıt
Abd'den Rakka Açıklaması
Dolar Hızlı Düştü
Meteoroloji Den 2 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

abd uçağında skandal: personel yolcuyu ağlattı

ABD UÇAĞINDA SKANDAL: PERSONEL YOLCUYU AĞLATTI

ABD'nin bir havayolu şirketinde kucağında ikiz bebeklerini taşıyan bir kadınla, havayolu şirketi çalışanları arasında tartışma yaşandı.

Tarih : 22 Nisan 2017, 15:32
Puan Ver : Abd Uçağında Skandal: Personel Yolcuyu Ağlattı(8/10)7




ABD'nin bir havayolu şirketinde kucağında ikiz bebeklerini taşıyan bir kadınla, havayolu şirketi çalışanları arasında tartışma yaşandı. Diğer yolcuların kameraya aldığı görüntülerde, personelin kadına bağırıp saldırgan davranışlar sergilediği ve genç kadının ağlamaya başladığı görüldü.



CNN Türk'ün haberine göre, Amerikan Havayolları şirketine ait şok eden görüntüler ortaya çıktı. İddiaya göre bir havayolu çalışanı bebek arabasıyla ikiz bebeklerini taşıyan bir kadını itti. Ardından kadınla çalışanlar arasında tartışma başladı.



Kadın gözyaşları içinde kaldı. Yolculardan havayolu çalışanına tepki yükseldi. Surain Adyanthaya isimli yolcu olan biteni videoya çekti.



 



kaynak:karar








Etiketler: Abd  Uçağında  Skandal  Personel  Yolcuyu  Ağlattı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER