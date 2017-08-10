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ABD UÇAĞI DÜŞÜRMEYE ÇALIŞAN 'SUPERMAN'İ ADANA POLİSİ YAKALADI


ABD uçağı düşürmeye çalışan 'superman'i Adana polisi yakaladı
Tarih : 10 Ağustos 2017, 12:40
Puan Ver : Abd Uçağı Düşürmeye Çalışan 'superman'i Adana Polisi Yakaladı(8/10)4

Adana'da İncirlik Hava Üssü'nde ABD'ye ait bir uçağı dronla düşürmeyi ve daha sonra Alevi derneklerinde kanlı eylem yapmayı planladığı açıklanan DEAŞ üyesi Rus vatandaşı Renat Bakıev yakalandı.



KEŞİF YAPTIĞI TESPİT EDİLDİ



Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları teknik ve fiziki takip sonucu Rus vatandaşı Renat Bakıev'in kentte DEAŞ terör örgütü adına İncirlik Hava Üssü'ne ve Alevi derneğine eylem düzenlemek için keşif yaptığı bilgisine ulaştı. Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' ve Tekirdağ Sulh Ceza Hakimliği'nce tehdit suçundan arandığı belirlenen Bakıev, polisler tarafından yakın takibe alındı. Kentte bulunduğu süre içinde Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nda sohbetlere katıldığı tespit edilen Renat Bakıev'in kiraladığı bisikletle birlikte 5 Ocak Meydanı'nda bulunan Alevi derneğinde bulunanlara kanlı eylem yapmak için derneğin çevresinde keşif yaptığı belirlendi. Terörist Bakıev'in ilk eylemini İncirlik Hava Üssü'ne dronla birlikte ABD'ye ait bir uçağa bombalı eylem yaparak uçağı düşürmek ve ABD'li askerlerin bulunduğu bir alanı patlatmak için keşif yaptığı tespit edilince polis harekete geçti.





TELEGRAM'DAN PARA İSTEMİŞ



Rus yapımı olan anlık mesajlaşma programı 'Telegram' üzerinden drone satın almak için diğer terör örgütü üyelerinden 2 bin 800 lira para istediği belirtilen Renat Bakıev, Alevi derneğine yakın bölgede, yapılan operasyonla gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan Bakıev'in, DEAŞ terör örgütü üyeliğini kabullendiği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'yi kötülediği, Aleviler'i 'Allah düşmanı' olarak nitelendirerek hepsinin öldürülmesi gerektiğini savunduğu iddia edildi. Bir süre önce Suriye'de 'Cihat' adı altında ABD'lilere eylem yapmaya çalıştıklarını ancak başarısız olduklarını açıklayan terörist Renat Bakıev, DEAŞ terör örgütü adına eylem yapmak için Adana'da bulunduğunu belirterek İncirlik Üssü'nde ABD'ye ait bir uçağı dronla düşürmek için keşif yaptığını itiraf etti. Sorgusu tamamlanan Renat Bakıev adliyeye sevk edildi.




 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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