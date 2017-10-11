ABD İstanbul Kosolosluğunda çalışan Türk vatandaşı Metin Topuz'un FETÖ ile irtibatının tespit edilmesinin ardından casusluk suçlamasıyla tutuklanmasının başlattığı krizde ABD'den en üst düzey açıklama geldi.

ABD RESMEN ŞANTAJ DİLİ KULLANDI

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, düzenlediği basın toplantısında krizle ilgili bakanlığın ve Beyaz Saray'ın tutumunu paylaştı. Ancak Nauert'in açıklamasındaki şantaj dili ve çözüme yönelik olmayan ifadeler dikkat çekti.

"TÜRKİYE'NİN KARARI BİZİ RAHATSIZ ETTİ"

Ankara Büyükelçisi John Bass'ın ülkenin "en iyi diplomatlarından biri" olduğunu ve Türkiye'den göçmen olmayan vize başvurularının askıya alınması kararının hem kendileri hem de Beyaz Saray ile koordinasyon içinde alındığını söyleyen Nauert, "Diplomatik misyon çalışanımızın tutuklanmasıyla ilgili hayal kırıklığı yaşıyoruz. Türkiye'nin kararı bizi rahatsız etti" dedi.

"ÇALIŞANLARIMIZI SERBEST BIRAKMAK İYİ BAŞLANGIÇ OLACAK"

Nauert, Türkiye'nin çalışanlarını neden tutukladığıyla ilgili akıllarında bazı soru işaretleri olduğunu da belirterek, John Bass'ın "Türkiye intikam alıyor" açıklamasına destek verirken, ilişkilerin düzelmesi için de şantaj dili kullanarak "İlişkilerimizin düzelmesi, Türkiye'nin tavrına bağlı. Tutuklu çalışanlarımızın bir an önce serbest bırakılması diyalog için iyi bir başlangıç olacak" dedi.

Kaynak: haberinburada