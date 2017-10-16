Türkiye'den yapılacak vize başvuruların, göçmen başvuruları hariç, tümünü askıya alan ABD, yeni bir kararla tıbbi ve insani durumlarda vize verileceğini bildirdi.

İstanbul Konsolosluğunda çalışan Türk vatandaşı Metin Topuz'un tutuklanmasının ardından göçmen vizeleri hariç Türkiye'den yapılan tüm vize başvurularını askıya alan ABD, bugün yeni bir adım atarak yasakta yumuşamaya gitti.

ACİL TIBBİ VE İNSANİ DURUMLAR HARİÇ TUTULDU

Vize krizini görüşmek üzere ABD'li yetkililerden oluşan heyetin Türkiye'ye geldiği sırada yapılan açıklamada "acil tıbbi ve insani durumlarda vize başvurusu yapılabilecek" denildi.

Açıklamayı yapan ABD Ankara Büyükelçiliği "Acil insani ve sağlık durumları için vize hizmeti açıldı" dedi.

HÜKÜMETTEN İLK TEPKİ

Açıklama, Bakanlar Kurulu sonrası Bekir Bozdağ'ın düzenlediği basın toplantısı sırasında geldi. Bir gazetecinin açıklamayı okuduğu Bozdağ, bu yeni gelişmeyle ilgili şunları söyledi:

Açıklamadan benim haberim yok. Heyet şu anda Türkiye'ye geldi. Yarın ilgili yetkililerle görüşecekler.

"KISMİ İYİLEŞTİRMELER YETMEZ"

Vizeyle ilgili bu durum sürdürülebilir bir durum değil. Biz istiyoruz ki bir an önce çözülsün. Bu durum her iki ülke için de çözülmesi zorunlu bir durum. Kısmi iyileştirmeler değil, tamamen ortadan kaldırılması bizim beklentimiz.

Kaynak: haberinburada