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ABD: TÜRKİYE'NİN PKK SALDIRILARINA KARŞI KENDİNİ SAVUNMA HAKKI VAR


ABD: TÜRKİYE'NİN PKK SALDIRILARINA KARŞI KENDİNİ SAVUNMA HAKKI VAR
Tarih : 28 Temmuz 2015, 09:45
Puan Ver : Abd: Türkiye'nin Pkk Saldırılarına Karşı Kendini Savunma Hakkı Var(8/10)5


Washington'da düzenlediği günlük basın toplantısında John Kirby, ' Türkiye 'nin PKK 'ya karşı düzenlediği saldırıların IŞİD ile mücadeleye olumsuz etki edip etmeyeceği' sorusuna verdiği yanıtta, ABD 'nin uzun zamandan bu yana PKK'yı terörist bir örgüt olarak kabul ettiğini belirerek, "Türkiye PKK terör örgütünün saldırılarına maruz kalmakta. Türkiye'nin bu saldırılara karşı kendini savunma hakkı var" dedi. Kirby, Türkiye'nin IŞİD ile mücadelede koalisyon güçlerine verdiği destekten ABD'nin memnun olduğunu, bazı üslerin koalisyon güçlerine açılmasından dolayı da minnettar olduklarını söyledi.



PKK'nın IŞİD ile mücadele ettiği şeklinde yorumlara hak verdiğini ancak yine de bir terör örgütü olduğunu kaydeden Kirby, "Biz onları terör örgütü olarak kabul ediyoruz. IŞİD ile mücadelemizde PKK ile işbirliği, koordinasyon veya iletişimi yok. IŞİD ile mücadelemiz 62 ülke ile ilerliyor" dedi.








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