O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

ABD: TÜRKİYE'NİN IŞİD KOALİSYONUNA DESTEĞİNDEN...


ABD: TÜRKİYE'NİN IŞİD KOALİSYONUNA DESTEĞİNDEN...
Tarih : 22 Temmuz 2015, 09:43
Puan Ver : Abd: Türkiye'nin Işid Koalisyonuna Desteğinden...(7/10)6


ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, Türkiye'nin IŞİD'e karşı oluşturulan uluslararası koalisyona desteğinden memnun olduklarını söyledi.



John Kirby, günlük basın toplantısında Suruç'ta yaşanan bombalı saldırılara ilişkin sorulara cevap verdi. Kirby, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailesine bir kez daha taziyelerini iletti, Türkiye'nin yanında olduklarını kaydetti.



Saldırının ardından ABD tarafından Türkiye ile kimlerin irtibata geçtiği şeklindeki bir soruya ilişkin Kirby, "Herhangi özel bir görüşmeye dair bilgim yok." cevabını verdi. Ankara'da ABD'yi temsil eden diplomatların taziyelerini ilettiğini hatırlattı.



IŞİD ile mücadelede Türkiye'nin desteğine yönelik bir soru üzerine Kirby, IŞİD'e karşı oluşturulan uluslararası koalisyonun 'gönüllü' ülkelerden oluştuğuna dikkat çekti. Kirby, "Koalisyonun tüm üyeleri yapabilecekleri ne varsa bunu yerine getiriyorlar ve bu destekten dolayı minnettarız. Buna koalisyonun üyesi olmanın yanında NATO müttefiki olan Türkiye de dahil." ifadelerini kullandı.



Kirby, IŞİD'in havadan vurulması için İncirlik Hava Üssü'nün kullanılması konusunda Türk tarafı ile anlaşıldığı iddialarının ardından saldırının geldiğinin hatırlatılması üzerine bu konuda bir yorum yapmayacağını açıkladı.








Etiketler: Abd  Türkiye  Nin  Işid  Koalisyonuna  Desteğinden    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER