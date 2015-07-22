

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, Türkiye'nin IŞİD'e karşı oluşturulan uluslararası koalisyona desteğinden memnun olduklarını söyledi.







John Kirby, günlük basın toplantısında Suruç'ta yaşanan bombalı saldırılara ilişkin sorulara cevap verdi. Kirby, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailesine bir kez daha taziyelerini iletti, Türkiye'nin yanında olduklarını kaydetti.







Saldırının ardından ABD tarafından Türkiye ile kimlerin irtibata geçtiği şeklindeki bir soruya ilişkin Kirby, "Herhangi özel bir görüşmeye dair bilgim yok." cevabını verdi. Ankara'da ABD'yi temsil eden diplomatların taziyelerini ilettiğini hatırlattı.







IŞİD ile mücadelede Türkiye'nin desteğine yönelik bir soru üzerine Kirby, IŞİD'e karşı oluşturulan uluslararası koalisyonun 'gönüllü' ülkelerden oluştuğuna dikkat çekti. Kirby, "Koalisyonun tüm üyeleri yapabilecekleri ne varsa bunu yerine getiriyorlar ve bu destekten dolayı minnettarız. Buna koalisyonun üyesi olmanın yanında NATO müttefiki olan Türkiye de dahil." ifadelerini kullandı.







Kirby, IŞİD'in havadan vurulması için İncirlik Hava Üssü'nün kullanılması konusunda Türk tarafı ile anlaşıldığı iddialarının ardından saldırının geldiğinin hatırlatılması üzerine bu konuda bir yorum yapmayacağını açıkladı.