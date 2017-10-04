AK Parti İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen "İstanbul Kadın Akademisi" çerçevesinde düzenlenen "Kuzey Irak Referandumunun Bölgesel Etkileri" başlıklı konferansta konuşan gazeteci Mehmet Akif Ersoy, gayri meşru referandum sürecini Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) takip ettiğini belirterek, oradaki insanların çoğunun 'evet' oyu verdiğini ama neye oy verdiklerini bilmediklerini öne sürdü.

"REFERANDUM BARZANİ'Yİ AŞAN BİR MESELE"

Türkiye-IKBY'nin müttefikliği konusuna değinen Ersoy, şöyle konuştu:

"Biz, Barzani için Irak merkezi hükümeti ile ilişkilerimizi bozduk. Hatta bir dönem Barzani ile iyi ilişkilere sahip olmamız yüzünden ABD ile ilişklerimiz bozuldu. Doğru, Barzani ile bazı anlaşmalar yapıldı, Türkiye bölgenin ekonomik, askeri vesaire bir sürü iş yaptı orada. Siz bir tehdit olmaktan çıkarsanız ona göre muamele görürsünüz. Ama siz başka bir hesabın içine girerseniz, ona göre muamele görürsünüz. Devletlerin çıkarları vardır ve güvenlik algıları, kendi sınırlarına yönelik çok tabii refleksleri vardır. Bunlar ortadan kalktığı zaman, ister istemez öncelikleri değişir."

IKBY'de yapılan referandumun Barzani'yi aşan bir mesele olduğunu belirten Ersoy, şöyle devam etti:

"PEŞMERGE KOMUTANLARI ASLINDA ABD'Lİ"

"Barzani bugün var yarın yok. Şu an IKBY güvenlik güçleri peşmergenin bütün komuta kademelerinde ABD'li askerler var. Şu an siz peşmergeye operasyon yaptığınızda aynı zamanda ABD askerlerine de operasyon yapmış olursunuz.

"ABD, HABUR TATBİKATINI İHA'LARLA İZLİYOR"

Siz Habur'da tatbikat yaparken, ABD insansız hava araçları sizi denetliyor. Aynısını nerede yaptılar? Biz Menbiç'e gireceğiz dediğimizde bir baktık ABD askerleri zırhlı araçlarını orada gezdirmiş. Bu Amerika öyle bir Amerika ki, hem PKK'nın hem Türkiye'nin müttefiki, hem IKBY'nin hem de Bağdat'ın müttefiki, hem İsrail'in müttefiki hem de Mahmud Abbas'la devamlı görüşüyor, hem Mısır'ın-Suudi Arabistan'ın-Birleşik Arap Emirlikleri'nin hem de onların kriz çıkardığı Katar'ın müttefiki. Böyle bir Amerika'dan söz ediyoruz.

Kaynak: haberinburada