ABD, TÜRKİYE'DEN ÇELİK İTHALATINA SORUŞTURMA BAŞLATTI
ABD Ticaret Bakanlığı, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu yedi ülkeden yapılan çelik ithalatına anti damping soruşturması başlattı.
ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross yaptığı açıklamada, İtalya, Kore, Güney Afrika, İspanya ,Ukrayna, İngiltere ve Türkiye'den yapılan çelik ithalatına, ABD'ye satışlarını gerçek değerin altında gerçekleştiren üretici ve ithalatçıları tespit etme amacıyla, soruşturma başlatıldığını duyurdu.
"AMERİKALI İŞ VE İŞÇİLER KORUNACAK"
Trump Yönetimi için piyasa fiyatının değerini altında gerçekleştirilen satışların önemli olduğunu söyleyen Ross, "Ticaret Bakanlığı, herkesin eşit şartlarda ticaret yapabilmesi için, Amerikalı iş ve işçileri korumaya devam edecek" dedi.
Yapılan açıklamada, 2016 yılında ABD'ye 41.4 milyon dolar çelik ithalatı gerçekleştiren Türkiye için, "Soruşturmaların Türkiye ayağında, Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi A.Ş.'nin ABD'ye çelik satışlarını 2.80 marjından, İçdaş Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım Sanayi A.Ş.'nin ise 8.01 marjından gerçekleştirdikleri Bakanlık tarafından tespit edildi. Türkiye'den ABD'ye yapılacak çelik satışlarında, diğer tüm üretici ve ithalatçılar için başlangıç damping oranları 5.41 olarak ayarlandı" denildi.
SONUÇ 9 OCAK'TA AÇIKLANACAK
Bakan, ABD Gümrük ve Sınır Koruma birimine bahsi geçen yedi ülkeden yapılan çelik satışında her ülke için ayarlanan başlangıç damping oranları üzerinden tahsil etmesi bilgisinin verileceğini duyurdu.
ABD Ticaret Yasası'nın uygulanması Trump Yönetimi'nin odağında olmasının etkisiyle, ABD Ticaret Bakanlığı, geçtiğimiz yıl yürütülen 48 antidamping ve ek gümrük vergisi soruşturmasına göre yüzde 52 artışla 73 soruşturma yürüttü.
Bakanlık ayrıca, soruşturmaların nihai sonuçlarının 9 Ocak 2018 tarihinde açıklanmasının planladığını duyurdu.
Anti damping nedir?
İç pazarlara oranla ihracat pazarlarında malların daha ucuza satılmasını önlemek amacıyla hükümetin ithalat üzerinde aldığı kısıtlamalardır.
Kaynak: haberinburada
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