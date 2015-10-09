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ABD: TÜRKİYE'DE ÖZGÜR, ADİL VE GÜVENİLİR BİR SEÇİM GÖRMEK İSTİYORUZ


ABD: TÜRKİYE'DE ÖZGÜR, ADİL VE GÜVENİLİR BİR SEÇİM GÖRMEK İSTİYORUZ
Tarih : 09 Ekim 2015, 09:12
Puan Ver : Abd: Türkiye'de Özgür, Adil Ve Güvenilir Bir Seçim Görmek İstiyoruz(0/10)


Medya kuruluşlarına yönelik baskı ve seçimlerle ilgili yöneltilen bir soru üzerine Kirby, başkent Washington'da düzenlediği basın toplantısında, “Özellikle bazı medya kuruluşlarına, televizyon kanallarına getirilen yasaklama haberlerini gördük. Daha önce de söylemiş olduğumuz gibi, terör propagandası yaptıkları iddiasıyla suçlandıkları ve hükümeti eleştirdikleri için medyaya giderek artan soruşturmalardan endişe duyuyoruz. Ayrıca, ifade özgürlüğünü kısıtlamak için yargının agresif bir şekilde kullanılmasından kaygılıyız” dedi.



ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kirby, “Daha önce de yaptığımız gibi; Türkiye'yi, Türk anayasasınca da güvence altına alınmış olan basın özgürlüğüne saygı duymaya çağırıyoruz. Elbette Türkiye'de özgür, adil, güvenilir bir seçim görmek istiyoruz. Kendi geleceklerini biçimlendirmek isteyen herkesin sesinin duyulmasını istiyoruz. Bu bizim için önemli. Daha da önemlisi bu Türk halkı için çok önemli” diye konuştu.








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