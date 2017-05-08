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abd tüm avrupa ülkelerine yasaklıyor

ABD TÜM AVRUPA ÜLKELERİNE YASAKLIYOR

Laptop yasağı tüm Avrupa ülkelerinden ABD'ye yapılacak uçuşlarda uygulanmaya başlanıyor.

Tarih : 08 Mayıs 2017, 11:27
Puan Ver : Abd Tüm Avrupa Ülkelerine Yasaklıyor(10/10)11


DHA'nın haberine göre Avrupa Komisyonu, havalimanlarından önümüzdeki günlerde başlaması muhtemel yasak için hazırlık yapılmasını istedi.



AVRUPA Komisyonu, Avrupa'daki havalimanlarından ABD'ye yapılacak uçuşlarda elektronik yasağı uygulanmasının başlayacağını bildirerek gerekli hazırlıkların yapılması talimatını verdi.



ABD'nin aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 8 ülkeden yapılan doğrudan uçuşlarda başlattığı yasakta, yolcular kabine cep telefonundan büyük elektronik alet alamıyor. Bu yasağı ABD´nin ardından İngiltere de uygulamaya başlamıştı.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Abd  Tüm  Avrupa  Ülkelerine  Yasaklıyor    haber

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