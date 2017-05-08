ABD TÜM AVRUPA ÜLKELERİNE YASAKLIYOR
Laptop yasağı tüm Avrupa ülkelerinden ABD'ye yapılacak uçuşlarda uygulanmaya başlanıyor.
DHA'nın haberine göre Avrupa Komisyonu, havalimanlarından önümüzdeki günlerde başlaması muhtemel yasak için hazırlık yapılmasını istedi.
AVRUPA Komisyonu, Avrupa'daki havalimanlarından ABD'ye yapılacak uçuşlarda elektronik yasağı uygulanmasının başlayacağını bildirerek gerekli hazırlıkların yapılması talimatını verdi.
ABD'nin aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 8 ülkeden yapılan doğrudan uçuşlarda başlattığı yasakta, yolcular kabine cep telefonundan büyük elektronik alet alamıyor. Bu yasağı ABD´nin ardından İngiltere de uygulamaya başlamıştı.
kaynak:habertürk
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