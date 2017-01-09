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abd teröristleri eğitiyor iddiası

ABD TERÖRİSTLERİ EĞİTİYOR İDDİASI

ABD'li askerlerin Afrin'de PKK'lı teröristlere eğitim verdiği, terör örgütü üyelerinden özel bir polis gücü kurdurduğu iddia edildi. Çarpıcı iddianın ardından, kampta çekildiği ileri sürülen fotoğraflar da yayınlandı.

Tarih : 09 Ocak 2017, 09:33
Puan Ver : Abd Teröristleri Eğitiyor İddiası(6/10)5


ABD'nin Suriye'nin Afrin bölgesinde PKK'lı teröristleri eğittiği iddia edildi. Skandal iddiaya göre, ABD'li askerler, PKK'nın Afrin kampında terör örgütü üyelerine eğitim verdi. Hatta özel bir polis kuvveti kurdurdu.



Teröristler silah eğitimlerini ABD askerlerinden "Hızlandırılmış kısa dönem kurslar" biçiminde aldı. Kurulan sözde polis teşkilatına ise "HAT" ismi verildi.



Çarpıcı iddiaları doğrular nitelikteki fotoğraflar da yayınlandı. o fotoğraflarda kampta terör örgütü PKK'nın sözde bayraklarının ve elebaşının posterlerinin yer aldığı görülüyor.



Örgütün Suriye'de güç haline gelmek için çok sayıda terörist yetiştirmeyi planladığı, bunun için yabancı ülkelerden önemli ölçüde destek aldığı belirtiliyor.



Öte yandan, istihbarat birimleri tarafından hazırlanan raporda, geçen yıl yabancı ülkelerden PKK'ya verilen silahlara dikkat çekildi. PKK'nın hafif ve ağır silahlar ile birlikte, önemli miktarda cephaneyi Münbiç- El Bab- Afrin hattına naklettiği bilgisine yer verildi.



Örgütün bölgeye yeni gelen veya kimliği bulunmadığını söyleyen sivillere, mühür basılmış kimlikler dağıttığı da öğrenildi.



 



kaynak:ahaber








Etiketler: Abd  Teröristleri  Eğitiyor  İddiası    haber

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