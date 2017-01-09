

ABD'nin Suriye'nin Afrin bölgesinde PKK'lı teröristleri eğittiği iddia edildi. Skandal iddiaya göre, ABD'li askerler, PKK'nın Afrin kampında terör örgütü üyelerine eğitim verdi. Hatta özel bir polis kuvveti kurdurdu.







Teröristler silah eğitimlerini ABD askerlerinden "Hızlandırılmış kısa dönem kurslar" biçiminde aldı. Kurulan sözde polis teşkilatına ise "HAT" ismi verildi.







Çarpıcı iddiaları doğrular nitelikteki fotoğraflar da yayınlandı. o fotoğraflarda kampta terör örgütü PKK'nın sözde bayraklarının ve elebaşının posterlerinin yer aldığı görülüyor.







Örgütün Suriye'de güç haline gelmek için çok sayıda terörist yetiştirmeyi planladığı, bunun için yabancı ülkelerden önemli ölçüde destek aldığı belirtiliyor.







Öte yandan, istihbarat birimleri tarafından hazırlanan raporda, geçen yıl yabancı ülkelerden PKK'ya verilen silahlara dikkat çekildi. PKK'nın hafif ve ağır silahlar ile birlikte, önemli miktarda cephaneyi Münbiç- El Bab- Afrin hattına naklettiği bilgisine yer verildi.







Örgütün bölgeye yeni gelen veya kimliği bulunmadığını söyleyen sivillere, mühür basılmış kimlikler dağıttığı da öğrenildi.







kaynak:ahaber