ABD, TERÖR ÖRGÜTÜ YPK'NİN ADINI SURİYE DEMOKRATİK GÜÇLERİ OLARAK DEĞİŞTİRDİ
ABD, Suriye'de her türlü desteği verdiği terör örgütü YPG'nin adını değiştirdiği açıkladı. ABD'li komutan, terör örgütünün adının bundan sonra "Suriye Demokratik Güçleri" olacağını söyledi.
ABD Özel Kuvvetler Komutanı Orgeneral Raymond Thomas, Türkiye'nin, terör örgütü PKK ile ilişkili görmesi sebebiyle YPG'ye "isim değiştirme" tavsiyesinde bulunduklarını açıkladı.
"YPG" ARTIK "SDG" OLDU
Daha önce YPG'yi Suriye Demokratik Güçleri (SDG) içinde bir kol olarak göstermeye çalışan ABD, örgütün adını "Suriye Demokratik Güçleri" olarak değiştirdiğini söyledi.
Türkiye, kurulduğu günden bu yana SDG'nin PKK/PYD'yi perdelemek için uydurulmuş bir örgüt olduğunu ABD'li muhataplarına sık sık vurguluyordu.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Bakan Soylu, Şehit Öğretmenin Kaçırıldığı Yerde: Bu Hayvanlara Nasıl Müdahale Edeceğimizi Biliyoruz
- Son Dakika! Erdoğan'dan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a Mescid-İ Aksa Telefonu
- Chp Tunceli İl Başkanı, Necmettin Öğretmen İçin Yaptığı Konuşma Rekor Kırıyor
- Kara Kızlarını Kaybeden Gözü Yaşlı Çiftin Yüzü Bu Sefer Güldü
- Tek Koluyla 32 Yıldır Ayakkabı Boyacılığı Yapıyor
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Mescid-İ Aksa İçin Acil Toplantıya Çağırıldı
- Fransa'da Cami Kapısına Domuz Kafası Asıldı
- Abd Savunma Bakanlığı Pentagon İtiraf Etti: Abd'nin İmparatorluğu Çöküyor
- İngiltere'nin Gündemi Bu! Kraliçe'ye 'dokundu' Yer Yerinden Oynadı
- Aldatıldığını Düşünen Kadın, Eşinin Cinsel Organını Bıçakla Parçaladı!
Bu Haberle İlgili Yorumlar