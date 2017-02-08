

ABD Başkanı Donald Trump'ın Eğitim Bakanı adayı Betsy DeVos, Amerikan Senatosu'ndan onay aldıktan sonra yemin ederek resmen göreve başladı. DeVos'un senatodan onay alması sırasında ABD tarihinde bir ilk yaşandı.







ABD Başkanı Donald Trump tarafından Eğitim Bakanlığı'na atanan Betsy DeVos, bu göreve kabulü için senatoda yapılan oylamada 50 'hayır', 50 de 'evet' oyu aldı. Ortaya çıkan durum karşısında DeVos'un yardımına ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence yetişti. ABD tarihinde ilk kez bir kabine görevlisi bir Başkan Yardımcısının oyu ile yeter sayıya ulaştı ve DeVos'un Eğitim Bakanlığı görevi onaylandı.







kaynak:sabah