

Pentagon, Afganistan-Pakistan sınırında Taliban lideri Molla Ahtar Muhammed Mansur'un bulunduğu noktaya hava saldırısı düzenledi. AFP'ye konuşan Taliban kaynakları Mansur'un saldırıda öldüğünü doğruladı.







ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Afganistan-Pakistan sınır bölgesinde Taliban lideri Molla Ahtar Muhammed Mansur'un bulunduğu noktaya hava saldırısı düzenlediklerini açıkladı. Pakistan, hava saldırısına tepki gösterdi.



Pentagon Sözcüsü Peter Cook, yazılı açıklamasında, ABD güçlerinin Afganistan-Pakistan sınırının ücra bölgesinde Taliban lideri Mansur'a yönelik hava saldırısı düzenlediğini ancak Mansur'un akıbetini henüz doğrulayamadıklarını söyledi. Buna karşın Reuters'a bilgi veren iki üst düzey bakanlık yetkilisi, Mansur'un öldüğünü ifade etti. AFP de Afganistan'daki Taliban kaynaklarının Mansur'un öldüğünü doğruladığını açıkladı.







BARIŞA ENGEL OLUYOR







Taliban lideri Mansur'un başkent Kabil'in yanı sıra Afganistan genelinde birçok saldırının planlanmasında rol aldığı ve Afgan halkına, güvenlik kuvvetlerine ve uluslararası koalisyon ortaklarına tehdit oluşturduğu kaydedilen açıklamada, "Mansur, Taliban liderlerinin, çatışmaların sona erdirilmesini sağlayacak barış görüşmelerinde Afgan hükümetiyle yer almasını yasaklayarak Afganistan hükümeti ile Taliban arasında barışa ve uzlaşıya engel teşkil ediyordu." denildi.







PAKİSTAN OPERASYONA TEPKİLİ







Pakistan yönetiminden operasyona tepki geldi. Pakistan Dışişleri Bakanlığı, "ABD'nin Taliban lideri Molla Mansur'u Pakistan topraklarında vurması egemenliğimizin ihlâlidir" açıklamasını yaptı.