O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

abd, taliban liderini öldürdü!

ABD, TALİBAN LİDERİNİ ÖLDÜRDÜ!

Pentagon, Afganistan-Pakistan sınırında Taliban lideri Molla Ahtar Muhammed Mansur'un bulunduğu noktaya hava saldırısı düzenledi. AFP'ye konuşan Taliban kaynakları Mansur'un saldırıda öldüğünü doğruladı.

Tarih : 23 Mayıs 2016, 09:34
Puan Ver : Abd, Taliban Liderini Öldürdü!(7/10)7


Pentagon, Afganistan-Pakistan sınırında Taliban lideri Molla Ahtar Muhammed Mansur'un bulunduğu noktaya hava saldırısı düzenledi. AFP'ye konuşan Taliban kaynakları Mansur'un saldırıda öldüğünü doğruladı.



ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Afganistan-Pakistan sınır bölgesinde Taliban lideri Molla Ahtar Muhammed Mansur'un bulunduğu noktaya hava saldırısı düzenlediklerini açıkladı. Pakistan, hava saldırısına tepki gösterdi.

Pentagon Sözcüsü Peter Cook, yazılı açıklamasında, ABD güçlerinin Afganistan-Pakistan sınırının ücra bölgesinde Taliban lideri Mansur'a yönelik hava saldırısı düzenlediğini ancak Mansur'un akıbetini henüz doğrulayamadıklarını söyledi. Buna karşın Reuters'a bilgi veren iki üst düzey bakanlık yetkilisi, Mansur'un öldüğünü ifade etti. AFP de Afganistan'daki Taliban kaynaklarının Mansur'un öldüğünü doğruladığını açıkladı.



BARIŞA ENGEL OLUYOR



Taliban lideri Mansur'un başkent Kabil'in yanı sıra Afganistan genelinde birçok saldırının planlanmasında rol aldığı ve Afgan halkına, güvenlik kuvvetlerine ve uluslararası koalisyon ortaklarına tehdit oluşturduğu kaydedilen açıklamada, "Mansur, Taliban liderlerinin, çatışmaların sona erdirilmesini sağlayacak barış görüşmelerinde Afgan hükümetiyle yer almasını yasaklayarak Afganistan hükümeti ile Taliban arasında barışa ve uzlaşıya engel teşkil ediyordu." denildi.



PAKİSTAN OPERASYONA TEPKİLİ



Pakistan yönetiminden operasyona tepki geldi. Pakistan Dışişleri Bakanlığı, "ABD'nin Taliban lideri Molla Mansur'u Pakistan topraklarında vurması egemenliğimizin ihlâlidir" açıklamasını yaptı.








Etiketler: Abd  Taliban  Liderini  Öldürdü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER