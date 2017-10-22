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ABD, Suudilerin huzurunda İbadi'ye Haşdi Şabi talimatı: Gitsinler!

ABD, SUUDİLERİN HUZURUNDA İBADİ'YE HAŞDİ ŞABİ TALİMATI: GİTSİNLER!

Ziyaret amaçlı Suudi Arabistan'da bulunan ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Irak Başbakanı İbadi'nin de katıldığı toplantıda Haşdi Şabi'nin Irak'ı terk etmesini istedi.

Tarih : 22 Ekim 2017, 23:30
Puan Ver : Abd, Suudilerin Huzurunda İbadi'ye Haşdi Şabi Talimatı: Gitsinler!(5/10)1

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Suudi Arabistan'da Irak Başbakanı İbadi ile görüştü. Tillerson İbadi'den İran destekli Haşdi Şabi'nin Irak'ı terk etmesini istedi.

KRAL SELMAN'LA GÖRÜŞTÜ

Resmi temaslarda bulunmak üzere Suudi Arabistan'a giden Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'nin, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştü.

TILLERSON'LA GÖRÜŞTÜ

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile Kral Selman bin Abdulaziz'in katıldığı Suudi Arabistan ve Irak'ın Koodinasyon Kurulu Toplantısı'nın ardından başkent Riyad'ta bir araya gelen ikili, bölgedeki gelişmeleri, terörle mücadele için sarfedilen ortak çabaları ele aldı.

HAŞDİ ŞABİ'NİN IRAK'I TERK ETMESİNİ İSTEDİ

Tillerson bu görüşmede Haşdi Şabi'yi kast ederek, DEAŞ'la mücadele amacıyla Irak'ta faaliyet gösteren İran destekli örgütlerin, Irak'ı terk etmesini istedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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