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ABD, Suudi Arabistan'a 15 Milyar Dolarlık Füze Satışını Onayladı

ABD, SUUDİ ARABİSTAN'A 15 MİLYAR DOLARLIK FÜZE SATIŞINI ONAYLADI

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'a 15 milyar dolarlık THAAD füze savunma sistemi satışını onayladı. THAAD, vur ve öldür teknolojisini kullanıyor.

Tarih : 07 Ekim 2017, 14:40
Puan Ver : Abd, Suudi Arabistan'a 15 Milyar Dolarlık Füze Satışını Onayladı(8/10)4

Pentagon, İran'ın bölge için tehdit olduğu açıklaması yaparak ABD Dışişleri Bakanlığının Suudi Arabistan'a 15 milyar dolar değerinde Yüksek İrtifa Bölge Savunma Füze sistemi (THAAD) satışına onay verdiğini açıkladı. Bu onayla, Suudi Arabistan'a ateş kontrol istasyonu ve radarlı 360 füzeli 44 adet THAAD füze rampasının satışının yolu açılmış olduğu kaydedildi.

PENTAGON: İRAN TEHDİT

Pentagon'un savunma güvenlik işbirliği ajansı yaptığı açıklamada bu satışın ABD'nin milli güvenlik ve dış politika çıkarlarını artırdığını ve İran ve diğer bölgesel tehditlere karşı Suudi Arabistan ve Körfez bölgesinin uzun dönemli güvenliğine destek sağlayacağına işaret etti.

GÜNEY KORE'YE DE THAAD FÜZESİ KONUŞLANDIRMIŞYI

ABD, Kuzey Kore'nin kısa menzilli füze tehdidine karşı Güney Kore'ye THAAD füze sistemi konuşlandırmıştı. Çin, güçlü radarıyla ülkenin güvenliğine tehdit oluşturduğu için THAAD füze sisteminin Güney Kore'ye konuşlandırılmasını sert bir şekilde eleştirmişti.

SUUDİLER S-400 İÇİN DE ANLAŞMIŞTI

Suudi Arabistan Televizyonu al Arabiya, Suudi Arabistan'ın Rusya'dan karadan havaya S-400 füzeleri alma konusundan anlaştığını açıklamıştı.

THAAD SİSTEMİ

Kısa ve orta menzilli balistik füzeleri nihai aşamalarında iken düşürme kapasitesi bulunuyor.

200 km'lik bir menzilde 150 kilometrelik bir irtifaya ulaşabilir.

Vur ve öldür teknolojisini kullanıyor. Savaş başlıklarını kinetik enerji ile yok ediyor.

Savunma sistemi, olası bir Kuzey Kore saldırısına karşı ABD'nin bir eyaleti olan Hawai ve Filipinler'in doğusunda bulunan Guam Adası'na da yerleştirildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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