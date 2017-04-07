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abd, suriye'yi tomahawk füzeleri ile vurdu..

ABD, SURİYE'Yİ TOMAHAWK FÜZELERİ İLE VURDU..

ABD Suriye'yi vurdu...

Tarih : 07 Nisan 2017, 09:05
Puan Ver : Abd, Suriye'yi Tomahawk Füzeleri İle Vurdu..(9/10)10


ABD Suriye'yi vurdu... Başkan Trump'ın talimatının ardından Doğu Akdeniz'de konuşlu USS Porter ve USS Ross destroyerlerinden ateşlenen 59 Toma Hawk füzesi, Suriye'nin Şayrat Hava Üssü'nü vurdu. Pentagon, İdlib'deki kimyasal saldırıla karşılık operasyonun düzenlendiğini duyurdu.



ABD'nin saldırı öncesi Rusya'yı bilgilendirip bilgilendirmediği konusunda çelişkili bilgiler geliyor. Pentagon Sözcüsü Albay Jeff Davis, saldırı öncesinde gün içerisinde Rusya'yı bilgilendirdiklerini ve Rus askerlerinin o üste bulunduğunu bildiklerini söyledi. Ancak aksi yönde açıklamalar da var.



 



kaynak:hürriyet








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