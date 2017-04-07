

ABD Suriye'yi vurdu... Başkan Trump'ın talimatının ardından Doğu Akdeniz'de konuşlu USS Porter ve USS Ross destroyerlerinden ateşlenen 59 Toma Hawk füzesi, Suriye'nin Şayrat Hava Üssü'nü vurdu. Pentagon, İdlib'deki kimyasal saldırıla karşılık operasyonun düzenlendiğini duyurdu.



ABD'nin saldırı öncesi Rusya'yı bilgilendirip bilgilendirmediği konusunda çelişkili bilgiler geliyor. Pentagon Sözcüsü Albay Jeff Davis, saldırı öncesinde gün içerisinde Rusya'yı bilgilendirdiklerini ve Rus askerlerinin o üste bulunduğunu bildiklerini söyledi. Ancak aksi yönde açıklamalar da var.







kaynak:hürriyet