ABD, IŞİD'le mücadele eden yerel güçleri desteklemek amacıyla Suriye'ye 250 asker daha göndereceğini açıkladı. Açıklama özellikle bölgedeki Kürt güçleri memnun etti.



ABD Başkanı Barack Obama'nın Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Ben Rhodes, IŞİD'e karşı kazanımlar elde eden yerel güçlere destek vermek amacıyla 250 Özel Kuvvetler askerinin Suriye'ye gönderileceğini açıkladı.



Rhodes, ‘'Suriye'nin doğusu ve kuzeyinde IŞİD'in elinde bulunan bölgeleri kaybetmeye başladığını gördük. Gönderilecek ek ABD askerlerinin bu kaybı hızlandıracağını düşünüyoruz'' ifadelerini kullandı.



Söz konusu askerlerin çatışmaya katılmayacakları ve bölgedeki Sünni Arapları, Kürt güçlerine katılmaya teşvik etmekle görevli olacakları belirtildi.



‘'DESTEK OLUMLU, DAHA FAZLASINI BEKLİYORUZ''



Suriye Kürtlerinin silahlı gücü YPG'nin başını çektiği Suriye Demokratik Güçleri, ABD'nin asker desteğinden memnuniyet duyacaklarını, ancak daha fazlasının gerektiğini açıkladı.



Buna göre ABD'den, IŞİD'le mücadeledeki asker desteğinin yanında, güdümlü füzeler temin etmesi de isteniyor.



Suriye Demokratik Güçleri sözcüsü Talal Silo yaptığı açıklamada, ‘'ABD'nin desteği olumlu, ancak daha fazlasını bekliyoruz'' ifadesini kullandı.



OBAMA: KARA BİRLİKLERİ YANLIŞ OLUR



Buna karşın dün bir açıklama yapan Obama, ‘'Suriye'ye kara birlikleri gönderilmesinin yanlış olacağını'' ifade etmişti.



Obama askeri faaliyetin, Suriye'de barışın tekrar sağlanması konusunda yeterli olmayacağını belirterek, ‘'ABD, İngiltere ya da Batılı ülkelerin Suriye'ye kara birlikleri gönderip Esad rejimini devirmesi hata olur'' demişti.



Obama kalan dokuz aylık görev süresi dahilinde, ‘'IŞİD'in tamamen ortadan kaldırılmasının mümkün olmayacağını'' kabul etmiş, ancak ‘'faaliyet alanlarının yavaşça daraltılabileceğini'' ifade etmişti.